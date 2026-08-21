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Burun ve Çene Şeklimize Annelerimiz Karar Veriyormuş! Hamilelikteki Diyet Bebeğin Yüz Hatlarını Değiştiriyor

Burun ve Çene Şeklimize Annelerimiz Karar Veriyormuş! Hamilelikteki Diyet Bebeğin Yüz Hatlarını Değiştiriyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2026 - 13:17
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Bir bilimsel araştırma, hamilelik döneminde annenin yediği besinlerin, bebeğin sadece genel sağlığını değil, yüz hatlarını da doğrudan şekillendirdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, anne karnındaki protein miktarının bebeğin burun ve çene yapısını nasıl değiştirdiğini kanıtladı.

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38531...
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Bugüne kadar yüz hatlarımızın kime benzeyeceğini belirleyen tek şeyin anne ve babamızdan aldığımız DNA'lar olduğuna inanırdık.

Bugüne kadar yüz hatlarımızın kime benzeyeceğini belirleyen tek şeyin anne ve babamızdan aldığımız DNA'lar olduğuna inanırdık.

Ancak Nature Communications dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir araştırma, bu ezberi tamamen bozuyor. Bilim insanlarının elde ettiği yeni bulgulara göre, hamilelik döneminde annenin tükettiği besinler, embriyonun yüz iskeletini tıpkı bir heykeltıraş gibi yeniden şekillendiriyor. Genetik yapımız ana taslağı oluştursa da, yüzümüzün son halini almasında anne karnındaki beslenme alışkanlıkları büyük bir rol oynuyor. Bu durum, hamilelikteki beslenme düzeninin bebeğin sadece iç organlarını veya kilosu değil, dış görünüşünü de doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Bu inanılmaz değişimin arkasında, hücrelerimizin içinde adeta bir besin dedektörü gibi çalışan mTORC1 adlı özel bir mekanizma bulunuyor. Bu sistem, vücuttaki proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri sürekli olarak takip ediyor. Ortamda yeterli besin ve protein varsa, mekanizma hemen harekete geçerek hücrelere büyüme ve çoğalma emri veriyor. Embriyonun yüzünü oluşturacak olan kıkırdak ve kemikler de tamamen bu mekanizmadan gelen sinyallere göre şekilleniyor. Yani annenin aldığı protein miktarı, bebeğin yüzündeki büyüme hızının anahtarını elinde tutuyor.

Araştırmacılar bu teoriyi kanıtlamak için fareler üzerinde oldukça detaylı bir deney kurguladı.

Araştırmacılar bu teoriyi kanıtlamak için fareler üzerinde oldukça detaylı bir deney kurguladı.

Hamile fareler yüksek, normal ve düşük proteinli olmak üzere üç farklı diyet grubuna ayrıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bilim dünyası için tam bir dönüm noktası oldu. Yüksek proteinle beslenen annelerin yavrularında bu besin dedektörü aşırı çalışarak daha geniş burun boşluklarına ve çok daha belirgin yüz hatlarına sahip yavrular dünyaya gelmesini sağladı. Düşük proteinle beslenen grupta ise sistem yavaşladı; bunun sonucunda yavruların yüz yapısı daha ince, narin ve çene kısımları daha uzun bir şekil aldı. Üstelik bilim insanları, aynı sistemin insan dokularında ve diğer canlılarda da kusursuz bir şekilde çalıştığını doğruladı.

Uzmanlara göre bu durum aslında bir beslenme eksikliği veya hastalık değil, doğanın muazzam bir hayatta kalma stratejisi. Canlılar, doğacakları ortamdaki kısıtlı gıda kaynaklarına uyum sağlayabilmek için daha az enerji harcayacakları ince bir iskelet yapısına bürünüyorlar. Tüm bu keşifler, hamileliğin belirli kritik haftalarında dengeli beslenmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlarken, gelecekte doğumsal yüz bozukluklarının tedavisinde yepyeni ufuklar açmayı vaat ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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