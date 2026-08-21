Burun ve Çene Şeklimize Annelerimiz Karar Veriyormuş! Hamilelikteki Diyet Bebeğin Yüz Hatlarını Değiştiriyor
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Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38531...
Bir bilimsel araştırma, hamilelik döneminde annenin yediği besinlerin, bebeğin sadece genel sağlığını değil, yüz hatlarını da doğrudan şekillendirdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, anne karnındaki protein miktarının bebeğin burun ve çene yapısını nasıl değiştirdiğini kanıtladı.
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Bugüne kadar yüz hatlarımızın kime benzeyeceğini belirleyen tek şeyin anne ve babamızdan aldığımız DNA'lar olduğuna inanırdık.
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Araştırmacılar bu teoriyi kanıtlamak için fareler üzerinde oldukça detaylı bir deney kurguladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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