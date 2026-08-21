Burun ve Çene Şeklimize Annelerimiz Karar Veriyormuş! Hamilelikteki Diyet Bebeğin Yüz Hatlarını Değiştiriyor

Ancak Nature Communications dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir araştırma, bu ezberi tamamen bozuyor. Bilim insanlarının elde ettiği yeni bulgulara göre, hamilelik döneminde annenin tükettiği besinler, embriyonun yüz iskeletini tıpkı bir heykeltıraş gibi yeniden şekillendiriyor. Genetik yapımız ana taslağı oluştursa da, yüzümüzün son halini almasında anne karnındaki beslenme alışkanlıkları büyük bir rol oynuyor. Bu durum, hamilelikteki beslenme düzeninin bebeğin sadece iç organlarını veya kilosu değil, dış görünüşünü de doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Bu inanılmaz değişimin arkasında, hücrelerimizin içinde adeta bir besin dedektörü gibi çalışan mTORC1 adlı özel bir mekanizma bulunuyor. Bu sistem, vücuttaki proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri sürekli olarak takip ediyor. Ortamda yeterli besin ve protein varsa, mekanizma hemen harekete geçerek hücrelere büyüme ve çoğalma emri veriyor. Embriyonun yüzünü oluşturacak olan kıkırdak ve kemikler de tamamen bu mekanizmadan gelen sinyallere göre şekilleniyor. Yani annenin aldığı protein miktarı, bebeğin yüzündeki büyüme hızının anahtarını elinde tutuyor.