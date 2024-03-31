Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Ailemden kalan büyük mirası üvey kardeşimle paylaşmak istemiyorum."
2. "Hamile olduğumu kocamın ailesinden saklıyorum."
3. "Tatile giden ev arkadaşımın kedisine bakmayacağımı söyledim."
4. "Kız arkadaşımın benim için sipariş ettiği yemeği yemeyip, kendimi yemek yaptım."
5. "Gelinliğimi seçmeye annemle değil, üvey annemle gitmeyi tercih ettim."
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6. "Kocam iş yerinde sarhoş olduğu için kovulduktan sonra onu terk ettim."
7. "Arkadaşıma kızlar buluşmamamıza çocuğuyla gelecekse hiç gelmemesini söyledim."
8. "Nişanlımın annesi beni nişanlımın eski sevgilisiyle kıyasladığı için onu evimden kovdum."
9. "Paraya ihtiyacım olmadığı halde kirayı ödemediği için kardeşimi evden kovdum."
10. "Kayınpederime, ona kahvaltı hazırlayamayacağımı söyledim."
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11. "Ölmüş babamın kılıç koleksiyonunu sattım."
12. "Kızımla görüşmediğim için düğününe gitmedim."
13. "Eşime doğum gününde hediye almadım."
14. "Kocama hem çalışıp, hem de tüm ev işlerini tek başıma yapmak istemediğimi söyledim."
15. "Anneme kötü bir anneanne olduğunu söyledim."
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