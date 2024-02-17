Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 13:01

İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Kardeşime masraflarımı karşılamazsa ikinci düğününe gelmeyeceğimi söyledim."

1. "Kardeşime masraflarımı karşılamazsa ikinci düğününe gelmeyeceğimi söyledim."

2. "Hamile kalamayan kız kardeşimin yanında mükemmel geçen hamilelik sürecimden bahsettim."

2. "Hamile kalamayan kız kardeşimin yanında mükemmel geçen hamilelik sürecimden bahsettim."

3. "Kız arkadaşıma evlenme tekliğini bir kağıda yazarak yaptım."

3. "Kız arkadaşıma evlenme tekliğini bir kağıda yazarak yaptım."

4. "Kız kardeşime yeğenimi şımartmanın kimseye bir faydası olmadığını söyledim."

4. "Kız kardeşime yeğenimi şımartmanın kimseye bir faydası olmadığını söyledim."

5. "Görümceme maddi olarak ona karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını söyledim."

5. "Görümceme maddi olarak ona karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını söyledim."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Bebeğimle partiye gidebileceğimi düşündüm ancak herkes çok rahatsız oldu."

6. "Bebeğimle partiye gidebileceğimi düşündüm ancak herkes çok rahatsız oldu."

7. "Dersin ortasında öğretmenimin yanlış bilgisini düzelttim."

7. "Dersin ortasında öğretmenimin yanlış bilgisini düzelttim."

8. "Ev arkadaşımın çocuğunun mutfağa girmesine izin vermiyorum."

8. "Ev arkadaşımın çocuğunun mutfağa girmesine izin vermiyorum."

9. "Saçımı kesen kız kardeşime berbat olduğunu söyledim."

9. "Saçımı kesen kız kardeşime berbat olduğunu söyledim."

10. "Kocam bebeğimize koyacağım ismi beğenmese de onun fikrini ciddiye almadım ve o ismi koydum."

10. "Kocam bebeğimize koyacağım ismi beğenmese de onun fikrini ciddiye almadım ve o ismi koydum."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Kız kardeşime onun ezik olduğunu benimse ailenin en gözde çocuğu olduğumu söyledim."

11. "Kız kardeşime onun ezik olduğunu benimse ailenin en gözde çocuğu olduğumu söyledim."

12. "Kalabalıktan hoşlanmadığım için en yakın arkadaşımın doğum gününe gitmedim."

12. "Kalabalıktan hoşlanmadığım için en yakın arkadaşımın doğum gününe gitmedim."

13. "Kuzenimin daha önce tanıştığım yeni eşini tanıyamadım."

13. "Kuzenimin daha önce tanıştığım yeni eşini tanıyamadım."

14. "Eşim ilk kızımızı doğurmak üzereyken işe gitmem gerektiğini söyledim."

14. "Eşim ilk kızımızı doğurmak üzereyken işe gitmem gerektiğini söyledim."

15. "Boşandığım karımın evine yeni sevgilimle gittim."

15. "Boşandığım karımın evine yeni sevgilimle gittim."

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?