Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kardeşime masraflarımı karşılamazsa ikinci düğününe gelmeyeceğimi söyledim."
2. "Hamile kalamayan kız kardeşimin yanında mükemmel geçen hamilelik sürecimden bahsettim."
3. "Kız arkadaşıma evlenme tekliğini bir kağıda yazarak yaptım."
4. "Kız kardeşime yeğenimi şımartmanın kimseye bir faydası olmadığını söyledim."
5. "Görümceme maddi olarak ona karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını söyledim."
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6. "Bebeğimle partiye gidebileceğimi düşündüm ancak herkes çok rahatsız oldu."
7. "Dersin ortasında öğretmenimin yanlış bilgisini düzelttim."
8. "Ev arkadaşımın çocuğunun mutfağa girmesine izin vermiyorum."
9. "Saçımı kesen kız kardeşime berbat olduğunu söyledim."
10. "Kocam bebeğimize koyacağım ismi beğenmese de onun fikrini ciddiye almadım ve o ismi koydum."
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11. "Kız kardeşime onun ezik olduğunu benimse ailenin en gözde çocuğu olduğumu söyledim."
12. "Kalabalıktan hoşlanmadığım için en yakın arkadaşımın doğum gününe gitmedim."
13. "Kuzenimin daha önce tanıştığım yeni eşini tanıyamadım."
14. "Eşim ilk kızımızı doğurmak üzereyken işe gitmem gerektiğini söyledim."
15. "Boşandığım karımın evine yeni sevgilimle gittim."
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