"14 Şubat'ı Kiminle Geçireceksiniz?" Sorusuyla Yalnızlığı Yüzüne Vurulan Twitter Ahalisi İsyan Bayrağını Çekti
"14 Şubat'ı Kiminle Geçireceksiniz?" Sorusuyla Yalnızlığı Yüzüne Vurulan Twitter Ahalisi İsyan Bayrağını Çekti
14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı! Günü sevgilisiyle/eşiyle geçirecekler olduğu kadar yalnızlığı iliklerine kadar hissedenlerin de yer aldığı Twitter'da sorulan '14 Şubat'ı kiminle geçireceksiniz?' sorusu kullanıcıların isyan bayrağı çekmesine neden oldu!
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Ve o gün... Öncelikle 14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun!
Böyle önemli bir günde de hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz ve artık bizden biri olan sosyal medyada binlerce şey okuyor, paylaşıyoruz!
14 Şubat ile ilgili binlerce tweetin paylaşıldığı Twitter'da yalnızları (ben dahil) tetikleyecek bir soru soruldu 👇
Sorulan bu soruyla bünyesine garibanlık çöken Twitter ahalisi yorumlara doluştu!
Ne olmuş ki ya bugün özel bir gün müydü? 🥹
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Yanlışlıkla da olsa bi' planı olanlar da vardı tabii.
😉
Aman abi neler diyorsun?!
Girmez olaydım...
Tüm gün paylaşılacak pembe-kırmızı uçan balonla poz veren mutlu çiftleri görmemek için interneti şimdiden kapattık...
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Ne diyelim, inşallah değişmez çok eğlenceli duruyor...
Soru karşısında şu şekil yükselenler de oldu 👇
Hadi eyvallah 👋
Bonus cevap: 👇😂
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