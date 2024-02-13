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"14 Şubat'ı Kiminle Geçireceksiniz?" Sorusuyla Yalnızlığı Yüzüne Vurulan Twitter Ahalisi İsyan Bayrağını Çekti

"14 Şubat'ı Kiminle Geçireceksiniz?" Sorusuyla Yalnızlığı Yüzüne Vurulan Twitter Ahalisi İsyan Bayrağını Çekti

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
14.02.2024 - 02:28

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı! Günü sevgilisiyle/eşiyle geçirecekler olduğu kadar yalnızlığı iliklerine kadar hissedenlerin de yer aldığı Twitter'da sorulan '14 Şubat'ı kiminle geçireceksiniz?' sorusu kullanıcıların isyan bayrağı çekmesine neden oldu!

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Ve o gün... Öncelikle 14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun!

Ve o gün... Öncelikle 14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun!

Umarım sevildiğinizi derinden hissettiğiniz bir gün olur!

Böyle önemli bir günde de hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz ve artık bizden biri olan sosyal medyada binlerce şey okuyor, paylaşıyoruz!

Böyle önemli bir günde de hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz ve artık bizden biri olan sosyal medyada binlerce şey okuyor, paylaşıyoruz!

14 Şubat ile ilgili binlerce tweetin paylaşıldığı Twitter'da yalnızları (ben dahil) tetikleyecek bir soru soruldu 👇

14 Şubat ile ilgili binlerce tweetin paylaşıldığı Twitter'da yalnızları (ben dahil) tetikleyecek bir soru soruldu 👇
twitter.com

Sorulan bu soruyla bünyesine garibanlık çöken Twitter ahalisi yorumlara doluştu!

Sorulan bu soruyla bünyesine garibanlık çöken Twitter ahalisi yorumlara doluştu!
twitter.com

Ne olmuş ki ya bugün özel bir gün müydü? 🥹

Ne olmuş ki ya bugün özel bir gün müydü? 🥹
twitter.com
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Yanlışlıkla da olsa bi' planı olanlar da vardı tabii.

Yanlışlıkla da olsa bi' planı olanlar da vardı tabii.
twitter.com

😉

😉
twitter.com

Aman abi neler diyorsun?!

Aman abi neler diyorsun?!
twitter.com

Girmez olaydım...

Tüm gün paylaşılacak pembe-kırmızı uçan balonla poz veren mutlu çiftleri görmemek için interneti şimdiden kapattık...

Tüm gün paylaşılacak pembe-kırmızı uçan balonla poz veren mutlu çiftleri görmemek için interneti şimdiden kapattık...
twitter.com
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Ne diyelim, inşallah değişmez çok eğlenceli duruyor...

Ne diyelim, inşallah değişmez çok eğlenceli duruyor...
twitter.com

Soru karşısında şu şekil yükselenler de oldu 👇

Hadi eyvallah 👋

Bonus cevap: 👇😂

Bonus cevap: 👇😂
twitter.com

Peki sizin Sevgililer Günü planınız ne?

Hadi yorumlarda buluşalım!

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