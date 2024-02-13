"14 Şubat'ı Kiminle Geçireceksiniz?" Sorusuyla Yalnızlığı Yüzüne Vurulan Twitter Ahalisi İsyan Bayrağını Çekti

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı! Günü sevgilisiyle/eşiyle geçirecekler olduğu kadar yalnızlığı iliklerine kadar hissedenlerin de yer aldığı Twitter'da sorulan '14 Şubat'ı kiminle geçireceksiniz?' sorusu kullanıcıların isyan bayrağı çekmesine neden oldu!