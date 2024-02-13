Eşine Almak İstediği Sevgililer Günü Hediyesi İçin Evlerini Satarak Çıtayı Allahu Ekber Dağlarına Çıkaran Adam
Eşine Almak İstediği Sevgililer Günü Hediyesi İçin Evlerini Satarak Çıtayı Allahu Ekber Dağlarına Çıkaran Adam
Twitter yeni adıyla X'te bir 14 Şubat hediyesi infial yarattı! Bir erkeğin eşi için almak istediği 'altın buketi' hediyesini iki evini satarak aldığını duyan Twitter kullanıcıları yorumlara akın etti.
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Yine o malum gün geldi çattı... Yarın 14 Şubat!
Her yerin kalplerle dolduğu ışıl ışıl bu özel gün gelmeden çiftler hediye için telaşa düştü. Kimileri kalp tutan ayı, kimileri gül, kimileri ise daha yaratıcı hediyelerle sevdiklerine güzel bir gün yaşatmanın peşinde.
İşte tam bu esnada çıtanın bir anda Allahu Ekber Dağları'na çıkmasına şahit olduk... Mardin Nusaybin'de bu gördüğünüz altın buketi için bir abimiz iki evini satmış...
Tek bir gül tanesine bile hasret kızlarımız ise gördüğü bu buketin karşısında şoke oldu...
Valla inan hiç fark etmez yani...
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Olsun sonuçta yarısını da o almış oluyor?
Bir de böyle bir tartışma var: o iki evi mi isterdiniz yoksa bu buketi mi?
Hiçbirini alamayanlar da var. 🥹
Yükselttiler tabii!
Yine züğürt çenemizi yorduk...
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