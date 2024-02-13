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Eşine Almak İstediği Sevgililer Günü Hediyesi İçin Evlerini Satarak Çıtayı Allahu Ekber Dağlarına Çıkaran Adam

Eşine Almak İstediği Sevgililer Günü Hediyesi İçin Evlerini Satarak Çıtayı Allahu Ekber Dağlarına Çıkaran Adam

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
13.02.2024 - 23:35

Twitter yeni adıyla X'te bir 14 Şubat hediyesi infial yarattı! Bir erkeğin eşi için almak istediği 'altın buketi' hediyesini iki evini satarak aldığını duyan Twitter kullanıcıları yorumlara akın etti.

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Yine o malum gün geldi çattı... Yarın 14 Şubat!

Yine o malum gün geldi çattı... Yarın 14 Şubat!

Her yerin kalplerle dolduğu ışıl ışıl bu özel gün gelmeden çiftler hediye için telaşa düştü. Kimileri kalp tutan ayı, kimileri gül, kimileri ise daha yaratıcı hediyelerle sevdiklerine güzel bir gün yaşatmanın peşinde.

Her yerin kalplerle dolduğu ışıl ışıl bu özel gün gelmeden çiftler hediye için telaşa düştü. Kimileri kalp tutan ayı, kimileri gül, kimileri ise daha yaratıcı hediyelerle sevdiklerine güzel bir gün yaşatmanın peşinde.

İşte tam bu esnada çıtanın bir anda Allahu Ekber Dağları'na çıkmasına şahit olduk... Mardin Nusaybin'de bu gördüğünüz altın buketi için bir abimiz iki evini satmış...

İşte tam bu esnada çıtanın bir anda Allahu Ekber Dağları'na çıkmasına şahit olduk... Mardin Nusaybin'de bu gördüğünüz altın buketi için bir abimiz iki evini satmış...

Tek bir gül tanesine bile hasret kızlarımız ise gördüğü bu buketin karşısında şoke oldu...

Tek bir gül tanesine bile hasret kızlarımız ise gördüğü bu buketin karşısında şoke oldu...
twitter.com

Valla inan hiç fark etmez yani...

Valla inan hiç fark etmez yani...
twitter.com
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Olsun sonuçta yarısını da o almış oluyor?

Olsun sonuçta yarısını da o almış oluyor?
twitter.com

Bir de böyle bir tartışma var: o iki evi mi isterdiniz yoksa bu buketi mi?

Bir de böyle bir tartışma var: o iki evi mi isterdiniz yoksa bu buketi mi?
twitter.com

Hiçbirini alamayanlar da var. 🥹

Hiçbirini alamayanlar da var. 🥹
twitter.com

Yükselttiler tabii!

Yükselttiler tabii!
twitter.com

Yine züğürt çenemizi yorduk...

Yine züğürt çenemizi yorduk...
twitter.com

Peki size böyle bir hediye alınsa tepkiniz ne olurdu?

Hadi yorumlara!

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