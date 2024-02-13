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Goygoy
14 Şubat Hediyelerinde Çıtayı Garip Bir Noktaya Taşıyan Makyaj Buketi Goygoy Malzemesi Oldu

14 Şubat Hediyelerinde Çıtayı Garip Bir Noktaya Taşıyan Makyaj Buketi Goygoy Malzemesi Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 00:51

Eveeet, 14 Şubat nihayetinde geldi çattı! Çoğu çift fellik fellik hediye arayışına düşmüşken bir anda çıkagelen dev 'makyaj buketi' ise goygoycu ahalinin dilinden kurtulamadı.

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Yalnızlara "garibanın yüzü güler mi" dedirten, çiftleri ise farklı bir telaşın sardığı 14 Şubat sath-ı mailine giriş yapmış bulunuyoruz!

Yalnızlara "garibanın yüzü güler mi" dedirten, çiftleri ise farklı bir telaşın sardığı 14 Şubat sath-ı mailine giriş yapmış bulunuyoruz!

14 Şubat'a dair beklentileriniz ne veya hangi grupta yer alıyorsunuz bilemiyoruz ancak bildiğimiz bir şey varsa o da her yıl hediye konusunda çıtanın yavaştan arş-ı alaya çıkıyor olduğu.

Epey hazırlıksız yakalandığımız devasa "makyaj buketi" de bu 14 Şubat'ın muhtemelen en garip hediyelerinden biri.

Adına bile alışamadığımız bu makyaj buketinin Twitter'da dillere düşmesi de haliyle çok uzun sürmedi.

Adına bile alışamadığımız bu makyaj buketinin Twitter'da dillere düşmesi de haliyle çok uzun sürmedi.
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Beyler hakikaten bunu düşünmemiş olamazsınız ya. 🥲

Beyler hakikaten bunu düşünmemiş olamazsınız ya. 🥲

Fakat görünüşe göre bazı kullanıcıların gününü güzelleştirecek o hediye tam da bu!

Fakat görünüşe göre bazı kullanıcıların gününü güzelleştirecek o hediye tam da bu!
twitter.com
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👇
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Manifestin gücüne sığınanları da görüyoruz.

Manifestin gücüne sığınanları da görüyoruz.
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Ve elbette her 14 Şubat'ın olmazsa olmazı olan o tartışma...

Ve elbette her 14 Şubat'ın olmazsa olmazı olan o tartışma...

Keşke bazı hediyelerin parasını nakit olarak alabilsek. 😅

Keşke bazı hediyelerin parasını nakit olarak alabilsek. 😅
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👇

👇
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Bu hediyeyi konuşurken bazı dramlara da şahit olmadık değil.

Bu hediyeyi konuşurken bazı dramlara da şahit olmadık değil.
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Bir de size soralım öyleyse!

Bir de size soralım öyleyse!
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Siz bu hediyeyi saçma bulanlardan mı...

Siz bu hediyeyi saçma bulanlardan mı...
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Yoksa "aman benden uzak olsun" diyenlerden misiniz?

Yoksa "aman benden uzak olsun" diyenlerden misiniz?
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E buyurun yorumlara!

E buyurun yorumlara!
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