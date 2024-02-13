14 Şubat Hediyelerinde Çıtayı Garip Bir Noktaya Taşıyan Makyaj Buketi Goygoy Malzemesi Oldu
14 Şubat Hediyelerinde Çıtayı Garip Bir Noktaya Taşıyan Makyaj Buketi Goygoy Malzemesi Oldu
Eveeet, 14 Şubat nihayetinde geldi çattı! Çoğu çift fellik fellik hediye arayışına düşmüşken bir anda çıkagelen dev 'makyaj buketi' ise goygoycu ahalinin dilinden kurtulamadı.
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Yalnızlara "garibanın yüzü güler mi" dedirten, çiftleri ise farklı bir telaşın sardığı 14 Şubat sath-ı mailine giriş yapmış bulunuyoruz!
Epey hazırlıksız yakalandığımız devasa "makyaj buketi" de bu 14 Şubat'ın muhtemelen en garip hediyelerinden biri.
Adına bile alışamadığımız bu makyaj buketinin Twitter'da dillere düşmesi de haliyle çok uzun sürmedi.
Beyler hakikaten bunu düşünmemiş olamazsınız ya. 🥲
Fakat görünüşe göre bazı kullanıcıların gününü güzelleştirecek o hediye tam da bu!
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Manifestin gücüne sığınanları da görüyoruz.
Ve elbette her 14 Şubat'ın olmazsa olmazı olan o tartışma...
Keşke bazı hediyelerin parasını nakit olarak alabilsek. 😅
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Bu hediyeyi konuşurken bazı dramlara da şahit olmadık değil.
Bir de size soralım öyleyse!
Siz bu hediyeyi saçma bulanlardan mı...
Yoksa "aman benden uzak olsun" diyenlerden misiniz?
E buyurun yorumlara!
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