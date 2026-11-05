article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef Bu Akşam (5 Kasım) Var mı, Yok mu? MasterChef Dün Neden Yoktu?

MasterChef Bu Akşam (5 Kasım) Var mı, Yok mu? MasterChef Dün Neden Yoktu?

MasterChef Türkiye yayın akışı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.11.2026 - 16:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

MasterChef Türkiye'de Şadi ile Ayşe arasındaki kavga sosyal medyanın gündeminden düşmezken, yarışmanın 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelmemesi izleyicileri şaşırttı. Fragmanı yayınlanan bölümün akıştan çıkarılmasının ardından yarışmanın hayranları, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'MasterChef bu akşam var mı, yok mu? MasterChef dün neden yoktu? Şadi diskalifiye mi oldu?'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

MasterChef bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

MasterChef bu akşam yeni bölümüyle ekranda. TV8'in 5 Kasım Perşembe yayın akışında MasterChef Türkiye saat 20.00'de 'Yeni Bölüm' ibaresiyle yer alıyor. Yarışma gün içinde 12.00'de de akışta bulunuyor ancak yeni bölüm ibaresi taşıyan yayın akşam 20.00'deki.

Kısacası 'MasterChef bu akşam var mı?' diye soranlar için cevap evet. Dün akşam yayınlanmayan yarışma, bu akşam kaldığı yerden devam edecek.

MasterChef dün neden yoktu, 4 Kasım'da neden yayınlanmadı?

MasterChef dün neden yoktu, 4 Kasım'da neden yayınlanmadı?

MasterChef'in 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelmemesinin nedeni TV8 tarafından açıklanmadı. Yarışmanın yayınlanmaması, Şadi ile Ayşe arasındaki kavganın sosyal medyada büyüdüğü güne denk geldiği için iki olayın birbirine bağlı olduğu yorumları yapıldı; bazı izleyiciler ise aynı akşam oynanan Fenerbahçe-Liverpool maçını işaret etti.

Kavga, haftanın ikinci eleme adayı için yapılan oylamada çıktı. Oyunu Ayşe'ye veren Şadi'nin sözleri sert bir tartışmaya dönüşünce Mehmet Şef iki yarışmacıyı da kulise gönderdi, oylamanın sonunda Ayşe eleme adayı oldu.

Şadi diskalifiye mi oldu, MasterChef'te bu hafta potada kimler var?

Şadi diskalifiye mi oldu, MasterChef'te bu hafta potada kimler var?

Şadi'nin MasterChef'ten diskalifiye edildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Yeni bölümün fragmanında Şadi'nin yine stüdyoda yer alması, yarışmaya devam ettiğini gösteriyor; Şadi'nin akıbetinin bu akşamki bölümde netleşmesi bekleniyor.

Bu haftanın ilk eleme adayı, bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra'nın seçimiyle Tolgahan oldu, oylamanın ardından Ayşe de potaya girdi. 1 Kasım Pazar akşamı yapılan elemede ise Armağan ile son ikiye kalan Hasan Alp yarışmaya veda etmişti.

5 Kasım 2026 Perşembe TV8 yayın akışı

5 Kasım 2026 Perşembe TV8 yayın akışı

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüyle yer aldığı 5 Kasım Perşembe TV8 yayın akışında gün boyu ekrana gelecek yapımlar aşağıdaki gibi:

06.30 Tuzak

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02.30 Gel Konuşalım

04.30 Oynat Bakalım

MasterChef bu akşam 20.00'de TV8'de, yarışma haftanın her akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın