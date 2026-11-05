MasterChef Bu Akşam (5 Kasım) Var mı, Yok mu? MasterChef Dün Neden Yoktu?

MasterChef'in 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelmemesinin nedeni TV8 tarafından açıklanmadı. Yarışmanın yayınlanmaması, Şadi ile Ayşe arasındaki kavganın sosyal medyada büyüdüğü güne denk geldiği için iki olayın birbirine bağlı olduğu yorumları yapıldı; bazı izleyiciler ise aynı akşam oynanan Fenerbahçe-Liverpool maçını işaret etti.

Kavga, haftanın ikinci eleme adayı için yapılan oylamada çıktı. Oyunu Ayşe'ye veren Şadi'nin sözleri sert bir tartışmaya dönüşünce Mehmet Şef iki yarışmacıyı da kulise gönderdi, oylamanın sonunda Ayşe eleme adayı oldu.