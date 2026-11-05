MasterChef Bu Akşam (5 Kasım) Var mı, Yok mu? MasterChef Dün Neden Yoktu?
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MasterChef Türkiye'de Şadi ile Ayşe arasındaki kavga sosyal medyanın gündeminden düşmezken, yarışmanın 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelmemesi izleyicileri şaşırttı. Fragmanı yayınlanan bölümün akıştan çıkarılmasının ardından yarışmanın hayranları, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'MasterChef bu akşam var mı, yok mu? MasterChef dün neden yoktu? Şadi diskalifiye mi oldu?'
MasterChef bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?
MasterChef dün neden yoktu, 4 Kasım'da neden yayınlanmadı?
Şadi diskalifiye mi oldu, MasterChef'te bu hafta potada kimler var?
5 Kasım 2026 Perşembe TV8 yayın akışı
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