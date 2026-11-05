Mastercard Yeni Uygulamayı Duyurdu, Kredi Kartlarında 60 Yıllık Dönem Kapanıyor

Manyetik şerit teknolojisinde kart numarası ve son kullanma tarihi gibi kritik bilgiler sabit bir biçimde saklanıyor ve bu durum, kart bilgilerinin kopyalanarak sahte kart üretilmesine imkân tanıyan güvenlik açıklarına yol açıyor. Çipli kartlarda ise her işlem için benzersiz bir doğrulama kodu oluşturuluyor. Banka tarafından kontrol edilen bu kod her işlemde değiştiği için kopyalanan verilerin yeniden kullanılması zorlaşıyor. Dünya genelindeki yüz yüze kart işlemlerinin yaklaşık yüzde 98'i bugün çip üzerinden gerçekleştirilirken temassız ödeme de her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor.