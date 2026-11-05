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Mastercard Yeni Uygulamayı Duyurdu, Kredi Kartlarında 60 Yıllık Dönem Kapanıyor

Mastercard Yeni Uygulamayı Duyurdu, Kredi Kartlarında 60 Yıllık Dönem Kapanıyor

Kredi Kartı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 16:50
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Kredi ve banka kartlarının arkasında yaklaşık 60 yıldır yer alan manyetik şerit için geri sayım başladı. Mastercard, kart bilgilerinin okunmasında onlarca yıl temel yöntem olan bu teknolojiyi aşamalı bir planla kullanımdan kaldırma kararı aldı. Geçişin ilk adımı Avrupa'da çoktan atılırken ödeme devinin takvimi farklı pazarlar için farklı tarihler içeriyor. Planda bugün cüzdanlarda taşınan kartlar için de ayrı bir hüküm yer alıyor.

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Manyetik şerit 1960'larda hayatımıza girdi.

Manyetik şerit 1960'larda hayatımıza girdi.

Kartlardaki manyetik şerit, IBM tarafından 1960'ların başında geliştirildi ve kart bilgilerinin dijital olarak okunabilmesini sağlayarak ödeme sistemlerinde köklü bir dönüşümün kapısını araladı. Kasadaki cihazdan kartı geçirerek yapılan ödemeler onlarca yıl boyunca bu ince bant sayesinde mümkün oldu. EMV çip teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte ise manyetik şerit, güvenlik açısından eskimiş ve daha savunmasız bir yöntem olarak görülmeye başlandı. Mastercard da yaklaşık 60 yıllık bu teknolojiyi kredi ve banka kartlarından tamamen çıkarmak için düğmeye bastı.

Şeridin en büyük zaafı kopyalanabilmesi.

Şeridin en büyük zaafı kopyalanabilmesi.

Manyetik şerit teknolojisinde kart numarası ve son kullanma tarihi gibi kritik bilgiler sabit bir biçimde saklanıyor ve bu durum, kart bilgilerinin kopyalanarak sahte kart üretilmesine imkân tanıyan güvenlik açıklarına yol açıyor. Çipli kartlarda ise her işlem için benzersiz bir doğrulama kodu oluşturuluyor. Banka tarafından kontrol edilen bu kod her işlemde değiştiği için kopyalanan verilerin yeniden kullanılması zorlaşıyor. Dünya genelindeki yüz yüze kart işlemlerinin yaklaşık yüzde 98'i bugün çip üzerinden gerçekleştirilirken temassız ödeme de her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor.

İlk adım Avrupa'da atıldı.

İlk adım Avrupa'da atıldı.

Mastercard'ın planı, ülkelerin ödeme altyapısına göre kademeli olarak ilerliyor. 2024 yılında çipli ödemenin yaygın olduğu Avrupa gibi pazarlarda, yeni basılan Mastercard kredi ve banka kartlarında manyetik şerit bulundurma zorunluluğu kaldırıldı. ABD'de ise 2027 yılından itibaren bankaların yeni çipli Mastercard kartlarına manyetik şerit ekleme zorunluluğu sona erecek. 2029'a gelindiğinde ABD ve Kanada'daki bazı ön ödemeli kartlar dışında dünya genelinde basılacak tüm yeni Mastercard kredi ve banka kartları manyetik şeritsiz üretilecek.

Süreç 2033'te tamamlanacak.

Süreç 2033'te tamamlanacak.

Planın son aşamasında 2033 yılı itibarıyla Mastercard logolu kredi ve banka kartlarının hiçbirinde manyetik şerit bulunmayacak ve teknoloji tamamen kullanımdan kalkacak. Halihazırda cüzdanlarda bulunan kartlar son kullanma tarihleri dolana kadar kullanılmaya devam edecek, yerlerine gelecek yeni kartlar ise kademeli olarak şeritsiz basılacak. Ödemelerde yeni dönemde çip ve biyometrik doğrulama ön plana çıkarken kart dünyasının diğer büyük ağı Visa, şu aşamada benzer bir geçiş takvimi açıklamadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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