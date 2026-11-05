Mastercard Yeni Uygulamayı Duyurdu, Kredi Kartlarında 60 Yıllık Dönem Kapanıyor
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Kredi ve banka kartlarının arkasında yaklaşık 60 yıldır yer alan manyetik şerit için geri sayım başladı. Mastercard, kart bilgilerinin okunmasında onlarca yıl temel yöntem olan bu teknolojiyi aşamalı bir planla kullanımdan kaldırma kararı aldı. Geçişin ilk adımı Avrupa'da çoktan atılırken ödeme devinin takvimi farklı pazarlar için farklı tarihler içeriyor. Planda bugün cüzdanlarda taşınan kartlar için de ayrı bir hüküm yer alıyor.
Manyetik şerit 1960'larda hayatımıza girdi.
Şeridin en büyük zaafı kopyalanabilmesi.
İlk adım Avrupa'da atıldı.
Süreç 2033'te tamamlanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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