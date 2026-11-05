article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Sadece Davetle Girilen Gizli Tesis: Üç Farklı Ülkenin Manzarası Var

Sadece Davetle Girilen Gizli Tesis: Üç Farklı Ülkenin Manzarası Var

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 17:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Finlandiya Laponyası'nda internetten rezervasyon yapılamayan, yalnızca davetle girilebilen bir tesis açılıyor.

Octola III adlı tesis aynı anda sadece altı misafir ağırlayacak. Eski bir radar istasyonunun bulunduğu tepede kurulan tesis, Aralık 2026'da ilk misafirlerini kabul edecek.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski Bir Radar İstasyonunun Yerine Kuruldu

Eski Bir Radar İstasyonunun Yerine Kuruldu

Octola III, deniz seviyesinden 500 metre yükseklikte, eski bir radar istasyonunun yerinde inşa edildi. Tesis, Kuzey İskandinavya'nın yerli halkı Sámilerin yaşadığı ve koruma altındaki bir doğa alanının içinde yer alıyor.

Binayı Fin mimarlık ofisi UKI Architects tasarladı. Modern İskandinav çizgileri, çevredeki doğadan ilham alan doğal malzemelerle birleştirilmiş. Tesisin kesin konumu ise kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Üç Ülkeye Bakan Manzara ve Kuzey Işıkları

Üç Ülkeye Bakan Manzara ve Kuzey Işıkları

Laponya'nın en yüksek tepelerinden birinde bulunan tesisten Finlandiya, Norveç ve İsveç'in dağlarını aynı anda görmek mümkün. Yüksek konumu, kış gecelerinde kuzey ışıklarını izlemek için de ideal bir nokta sunuyor.

Tesis, 5 kilometreden uzun özel yolları olan geniş bir arazinin parçası. Misafirler bu arazide kimseyle karşılaşmadan, el değmemiş Arktik doğasında dolaşabiliyor.

Göl Kenarında Sauna, Ardından Buz Gibi Su

Göl Kenarında Sauna, Ardından Buz Gibi Su

Her konaklamada misafirlere özel bir şef ve kendilerine ayrılmış bir ev sahibi eşlik ediyor. Tesisteki dinlenme anlayışı, İskandinavların sıcak-soğuk geleneğine dayanıyor.

Misafirler göl kenarındaki odun ateşli saunada ısındıktan sonra buzlu suya girebileceği özel bir havuza geçiyor. Bilardo, dart ve barın bulunduğu bir oyun odası da var. Burada Sámilerin geleneksel kement atma tekniği 'suopunki'yi deneyebileceğiniz bir alan bile ayrılmış.

Ren Geyikleri ve Sámi Kültürü

Ren Geyikleri ve Sámi Kültürü

Tesisin dışında da her gruba özel programlar hazırlanıyor: kar motosikleti turları, ren geyikleriyle tanışma ve kuzey ışıkları gezileri bunlardan bazıları.

Misafirler ayrıca Norveç'teki Kautokeino kasabasını ziyaret edebiliyor. Sámi kültürünün merkezlerinden biri sayılan kasabada yüzyıllık ren geyiği çobanlığı geleneğini, yerel el sanatlarını ve bölgenin tarihini yakından tanımak mümkün.

Peki Bu Tesise Nasıl Gidiliyor?

Peki Bu Tesise Nasıl Gidiliyor?

Tesise gitmek için önce özel bir bekleme listesine girmek ve davet almak gerekiyor. Davet alanlar tek bir süiti, iki süiti ya da tesisin tamamını kiralayabiliyor. Fiyatlar ise açıklanmıyor.

Tesis uzak bir bölgede olsa da Enontekiö Havalimanı'na özel transferle yaklaşık 20 dakika uzaklıkta. Daha kalabalık gruplar için aynı arazideki Aurora Radar İstasyonu da kullanılabiliyor. 1960'ların ortasından beri gizli tutulan bu eski askeri tesis, bu yıl 10 yatak odalı bir konaklama yerine dönüştürüldü.

Kısacası, buraya gitmek için paradan çok bir davete ihtiyacınız var. Tabii, muhtemelen paraya da ihtiyacınız var! :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın