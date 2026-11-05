Sadece Davetle Girilen Gizli Tesis: Üç Farklı Ülkenin Manzarası Var

Tesise gitmek için önce özel bir bekleme listesine girmek ve davet almak gerekiyor. Davet alanlar tek bir süiti, iki süiti ya da tesisin tamamını kiralayabiliyor. Fiyatlar ise açıklanmıyor.

Tesis uzak bir bölgede olsa da Enontekiö Havalimanı'na özel transferle yaklaşık 20 dakika uzaklıkta. Daha kalabalık gruplar için aynı arazideki Aurora Radar İstasyonu da kullanılabiliyor. 1960'ların ortasından beri gizli tutulan bu eski askeri tesis, bu yıl 10 yatak odalı bir konaklama yerine dönüştürüldü.

Kısacası, buraya gitmek için paradan çok bir davete ihtiyacınız var. Tabii, muhtemelen paraya da ihtiyacınız var! :)