Sadece Davetle Girilen Gizli Tesis: Üç Farklı Ülkenin Manzarası Var
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Finlandiya Laponyası'nda internetten rezervasyon yapılamayan, yalnızca davetle girilebilen bir tesis açılıyor.
Octola III adlı tesis aynı anda sadece altı misafir ağırlayacak. Eski bir radar istasyonunun bulunduğu tepede kurulan tesis, Aralık 2026'da ilk misafirlerini kabul edecek.
Eski Bir Radar İstasyonunun Yerine Kuruldu
Üç Ülkeye Bakan Manzara ve Kuzey Işıkları
Göl Kenarında Sauna, Ardından Buz Gibi Su
Ren Geyikleri ve Sámi Kültürü
Peki Bu Tesise Nasıl Gidiliyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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