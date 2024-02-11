Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Görümceme ona yaptığımız yardımlardan dolayı çocuklarıma bakıcılık yapmak zorunda olduğunu söyledim."
2. "Kız kardeşime kocamın ondan daha önemli olduğunu söyledim."
3. "Karım hastayken ondan yemek yapmasını istedim."
4. "Ev arkadaşıma misafirlerini evimden göndermesi konusunda uyardım."
5. "Kızımın ilk dönem notları kötü olduğu için ona para göndermekten vazgeçtim."
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6. "Kayınvalidem ebeveyn olarak bana saygı duymadığı için çocuğumu ona göstermiyorum."
7. "Sınıf arkadaşıma yaptığı projenin çöp olduğunu söyledim."
8. "Uykum bölündüğü için karımdan geceleri bebeğimize bakmasını istedim."
9. "Abimin kız arkadaşına para avcısı olduğunu söyledim."
10. "Kız kardeşimin alerjisi var diye evcil hayvanlarımdan vazgeçmeyeceğim."
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11. "En yakın arkadaşıma onu terk eden babasını unutmasını söyledim."
12. "En yakın arkadaşıma kanser hastası olduğunu ailesine söylememe sözü verdiğim halde onları arayıp, haber verdim."
13. "Eski kız arkadaşımdan ona aldığım hediyeleri geri vermesini istedim."
14. "Oğlumu matematiğe ilgisi olmadığı ve çalışmadığı için cezalandırdım."
15. "Annemle babamın ekonomik durumunu düzeltmeye çalışırken tüm paralarını kaybettim."
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