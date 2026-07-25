Yaptığın Temizliğin Uzun Süre Etkisini Sürdürmesi İçin Dikkat Etmen Gereken 11 Şey
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Yaptığın temizlik upuzuuun sürsün seni günlerce rahat hissettirsin istiyorsun biliyoruz... Temizliğin en güzel anı o tertemiz evin keyfini çıkardığın andır. Ama 1 saat sonra tekrar başa döndüğünü görmek pek hoş değil maalesef. İşte sana temizliği uzun süreli etkili hale getirecek süper öneriler.
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1. Her şeyin bir yeri olsun kargaşa son bulsun.
2. Temizlik bitti diye temizlik malzemeleri sahneyi terk etmesin.
3. Kırıntı gördüğün yerde mini operasyon başlat.
4. Islak alanları kendi haline bırakma sonra trip atabilirler.
5. Toz almadan önce eşyaları azalt yoksa raflarda ufak bir mesai harcayabilirsin.
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6. Süpürgeyi sadece acil durumlarda değil pratik temizliklerde de kullan.
7. Havalandırmayı unutma evin de biraz nefes almaya ihtiyacı var.
8. Çamaşırları sandalye koleksiyonuna dönüştürme.
9. Çöpü zamanında çıkar evde gizli kokuya yer kalmasın.
10. Her odaya aynı anda saldırma tek tek tüm odalarda temizliği sürdürülebilir kıl.
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11. En çok dokunulan yerleri unutma onlar evin gizli detayları.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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