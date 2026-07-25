Yaptığın Temizliğin Uzun Süre Etkisini Sürdürmesi İçin Dikkat Etmen Gereken 11 Şey

Eşyaların belirli bir yeri olduğunda evin dağılması da toparlanması da çok daha kolay olur. Anahtar, kumanda, oyuncak, şarj kablosu gibi sık kullanılan şeyler için küçük sepetler, kutular ya da sabit köşeler belirleyebilirsin. Böylece temizlikten sonra ortalıkta beliren bu buraya nasıl geldi eşyaları azalır. Düzenin sırrı biraz da eşyaların kendi adresini bilmesinde saklı.