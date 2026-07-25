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Yaptığın Temizliğin Uzun Süre Etkisini Sürdürmesi İçin Dikkat Etmen Gereken 11 Şey

etiket Yaptığın Temizliğin Uzun Süre Etkisini Sürdürmesi İçin Dikkat Etmen Gereken 11 Şey

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 12:31
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Yaptığın temizlik upuzuuun sürsün seni günlerce rahat hissettirsin istiyorsun biliyoruz... Temizliğin en güzel anı o tertemiz evin keyfini çıkardığın andır. Ama 1 saat sonra tekrar başa döndüğünü görmek pek hoş değil maalesef. İşte sana temizliği uzun süreli etkili hale getirecek süper öneriler.

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1. Her şeyin bir yeri olsun kargaşa son bulsun.

Eşyaların belirli bir yeri olduğunda evin dağılması da toparlanması da çok daha kolay olur. Anahtar, kumanda, oyuncak, şarj kablosu gibi sık kullanılan şeyler için küçük sepetler, kutular ya da sabit köşeler belirleyebilirsin. Böylece temizlikten sonra ortalıkta beliren bu buraya nasıl geldi eşyaları azalır. Düzenin sırrı biraz da eşyaların kendi adresini bilmesinde saklı.

2. Temizlik bitti diye temizlik malzemeleri sahneyi terk etmesin.

Temizlik malzemelerini kolay ulaşılabilir ama düzenli bir yerde tutmak işleri hızlandırır. Mutfakta küçük bir bez, banyoda yüzey temizleyici, girişte ayakkabı silme alanı gibi pratik çözümler günlük küçük müdahaleleri kolaylaştırır. Leke ya da kir bekledikçe inatçı hale gelir erken müdahale ise seni büyük temizliklerden kurtarır. Yani temizlik malzemeleri gözünün önünde değil ama elinin altında olsun.

3. Kırıntı gördüğün yerde mini operasyon başlat.

Kırıntı, saç, toz ya da küçük lekeleri gördüğün anda temizlemek büyük temizlik ihtiyacını azaltır. Özellikle mutfak tezgahı, yemek masası ve koltuk çevresi bu konuda hızlı kirlenen alanlardır. Her gün birkaç dakikalık küçük toparlamalar haftalık temizliğin yükünü hafifletir. Kısacası kırıntıyı büyümeden yakalamak ev temizliğinde altın kuraldır.

4. Islak alanları kendi haline bırakma sonra trip atabilirler.

Banyo, lavabo ve mutfak evyenin temiz kalması için nemi kontrol altında tutmak önemlidir. Kullanımdan sonra yüzeyleri kuru bir bezle silmek su lekelerini, kireç izlerini ve kötü kokuları azaltır. Duş sonrası banyoyu havalandırmak da nemin birikmesini önler. Böylece hem temizlik daha uzun süre korunur hem de ortam daha ferah kalır.

5. Toz almadan önce eşyaları azalt yoksa raflarda ufak bir mesai harcayabilirsin.

Üst üste dizilmiş süs eşyaları, kağıtlar ve küçük objeler tozun saklanması için harika yerlerdir. Açıkta duran eşya ne kadar az olursa temizlik o kadar kolay ve kalıcı olur. Raflarda sadeleşmek, hem görüntüyü ferahlatır hem de toz almayı hızlandırır. Evde az eşya değil doğru yerde duran eşya temizlik dostudur.

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6. Süpürgeyi sadece acil durumlarda değil pratik temizliklerde de kullan.

Evin her köşesini her gün süpürmek zorunda değilsin ama yoğun kullanılan alanlara kısa süpürge molaları iyi gelir. Giriş, mutfak, salonun orta kısmı ve yemek masası altı en hızlı kirlenen bölgelerdir. Bu alanlara birkaç dakikalık bakım yapmak, genel temizliğin daha uzun süre yeni yapılmış gibi görünmesini sağlar. Kısa ama düzenli müdahaleler büyük fark yaratır.

7. Havalandırmayı unutma evin de biraz nefes almaya ihtiyacı var.

Temizliğin ferah hissini koruması için evin düzenli havalandırılması gerekir. Kapalı kalan odalarda yemek kokusu, nem ve ağır hava daha çabuk birikir. Günde kısa süreli pencere açmak bile evin havasını tazeler. Temiz ev kokusu sadece güzel kokulu ürünlerle değil temiz hava ile de oluşur.

8. Çamaşırları sandalye koleksiyonuna dönüştürme.

Temiz ya da kirli çamaşırların ortalıkta beklemesi evin hemen dağınık görünmesine neden olur. Kirli çamaşırlar için sabit bir sepet, temizler için de hızlı katlama alışkanlığı işleri kolaylaştırır. Özellikle yatak odasında kıyafet birikmesini önlemek odanın temiz görünümünü uzun süre korur. Sandalye de nihayet gerçek görevine yani oturulmaya dönebilir.

9. Çöpü zamanında çıkar evde gizli kokuya yer kalmasın.

Çöp kovası dolmasa bile özellikle mutfak çöpünü düzenli boşaltmak önemlidir. Yemek artıkları bekledikçe kötü kokuya ve küçük sineklere davetiye çıkarabilir. Çöp kovasını ara ara yıkamak ya da içini silmek de temizliğin etkisini artırır. Temiz ev hissinin en büyük destekçilerinden biri kokusuz bir mutfaktır.

10. Her odaya aynı anda saldırma tek tek tüm odalarda temizliği sürdürülebilir kıl.

Bütün evi aynı anda temizlemeye çalışmak hem yorucu hem de kafa karıştırıcı olabilir. Bir odadan başlayıp orayı tamamen bitirmek temizlik motivasyonunu daha uzun süre korur. Salon, mutfak, banyo ve yatak odası gibi alanları sırayla ele almak işleri daha düzenli hale getirir. Böylece hem neyi yaptığını karıştırmazsın hem de ben bugün bayağı iş başardım hissi daha hızlı gelir.

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11. En çok dokunulan yerleri unutma onlar evin gizli detayları.

Kapı kolları, aydınlatma anahtarları, kumandalar, masa kenarları ve dolap kulpları gün içinde en çok temas edilen yerlerdir. Bu alanlar bazen gözden kaçar ama genel temizlik hissini doğrudan etkiler. Düzenli olarak silindiklerinde ev hem daha temiz görünür hem de daha hijyenik olur. Küçük detaylar gibi görünürler ama temizlikte etkileri büyük olur.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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