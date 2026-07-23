Temizlik Anlayışına Göre Aşk Hayatını Tahmin Ediyoruz!
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Temizlik dediğimiz zaman aklına ne gelir? Biraz bu sorunun derinine ineceğiz birlikte. Çünkü temizlik alışkanlıkların sandığından daha fazla bilgi verir! Mesela aşk hayatının nasıl olduğunu gösterebilir... Tabii ki bilimsel bir şekilde ilerlemeyeceğiz. Hem eğleneceğin hem de temizlik alışkanlıklarını keşfedeceğin bir yolculuk olacak.
Hazırsan, başlayalım!
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1. İlk olarak! Temizlik yapmaya ne zaman karar verirsin?
2. Peki, temizlemeyi sevdiğin yer neresi?
3. Temizlik sırasında müzik dinler misin?
4. Dağınık bir odada nasıl hissedersin?
5. Temizlik bittiğinde ilk olarak ne yaparsın?
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6. Evde en çok kullandığın temizlik malzemesi nedir?
7. Son olarak! Bir arkadaşın haber vermeden evine geldiğinde ne hissedersin?
Aşkta güveni arayan birisin!
Yavaş yavaş âşık olan birisin!
Heyecanlı aşkı seven birisin!
Aşkı akışta yaşayan birisin!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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