Temizlik Anlayışına Göre Aşk Hayatını Tahmin Ediyoruz!

Aşkı heyecan olarak görmektense huzur veren bir şey olarak ele alıyorsun. Yani hayatına girecek olan insanın ilk olarak sana güven vermesi gerekiyor. Belirsiz adımlar atanlardan, mesajlara geç cevap verenlerden ya da soruları geçiştirenlerden uzak duruyor olabilirsin. Minik detaylara odaklanarak karşındaki insanın davranışlarını analiz ediyor gibisin.

İlişkilerde sadakat ve güven çok önemli... Bu yüzden karşı tarafın sana açık olması gerekiyor. Büyük sürprizlere gerek yok; açık bir iletişim olsun sana yeter. Çünkü aşkın temelinde yatan huzur, gizliliği barındırmaz!