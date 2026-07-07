Yaptığın Kahveye Göre Sen Ne Kadar Sabırlısın?

Sen tam bir modern zaman denge uzmanısın. Ne espresso kadar aceleci ne de saatlerce demlenmesini bekleyecek kadar genişsin. Hayatta bir şeylerin zaman alacağını çok iyi biliyorsun. Çünkü sen o bekleme süresini de her zaman başka bir işini hallederek avantaja çeviriyor ve zamanı gerçekten verimli kullanıyorsun.