Yaptığın Kahveye Göre Sen Ne Kadar Sabırlısın?
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Yaptığın kahve senin hem kahveye verdiğin önemi hem de bir kahve için ne kadar sabrettiğini gösteriyor. Ne kadar sabırlı olduğunu öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hadi bakalım, hazırsan başlıyoruz!
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Sabah uyandın ve güne başlamak için kahve yapacaksın. Seçimin hangisi olur?
Senin sabır seviyen %0...
Sabır seviyen %20'lerde...
Senin sabır seviyen %50!
Senin sabır seviyen %75!
Senin sabır seviyen %90'larda!
Senin sabrın sonsuz!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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