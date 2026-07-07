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Yaptığın Kahveye Göre Sen Ne Kadar Sabırlısın?

etiket Yaptığın Kahveye Göre Sen Ne Kadar Sabırlısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 08:49
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Yaptığın kahve senin hem kahveye verdiğin önemi hem de bir kahve için ne kadar sabrettiğini gösteriyor. Ne kadar sabırlı olduğunu öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hadi bakalım, hazırsan başlıyoruz!

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Sabah uyandın ve güne başlamak için kahve yapacaksın. Seçimin hangisi olur?

Senin sabır seviyen %0...

Senin lügatinde beklemek diye bir kelime yok. Hayatın çok hızlı akıyor ve ağırdan alınan işlere, bitmeyen toplantılara tahammülün sıfır. Pratiklik ve hız senin kırmızı çizgin kabul edelim. Eğer senin için bir şey oluyorsa hemen şimdi olmalı. Beklemeye vaktin yok.

Sabır seviyen %20'lerde...

Zamanın kıymetli olduğunu biliyorsun ama kaliteden de tamamen ödün vermek istemiyorsun. Süreçlerin uzamasından hoşlanmıyorsun. Eğer bir süreç uzuyorsa yavaşça oradan uzaklaşıyorsun. Genelde senin hayatındaki sorunları da tıpkı bir Cortado gibi hızlı, net ve etkili bir şekilde çözüp yoluna devam etmeyi çok iyi biliyorsun.

Senin sabır seviyen %50!

Sen tam bir modern zaman denge uzmanısın. Ne espresso kadar aceleci ne de saatlerce demlenmesini bekleyecek kadar genişsin. Hayatta bir şeylerin zaman alacağını çok iyi biliyorsun. Çünkü sen o bekleme süresini de her zaman başka bir işini hallederek avantaja çeviriyor ve zamanı gerçekten verimli kullanıyorsun.

Senin sabır seviyen %75!

Sen ritüellere, konfora ve ana değer veren birisin. İyi bir sonucun ve o yumuşak dokunun emek gerektirdiğinin farkındasın. Bir şeylerin yavaş ilerlemesi seni germez, aksine o esnada zihnini dinlendirirsin. İlişkilerinde de emek vermeyi sevdiğin için sabır konusunda da oldukça iyisin!

Senin sabır seviyen %90'larda!

Senin sabrın kesinlikle bir ödülle taçlanmalı! Hayatta tezatlıkların uyumunu yakalamayı çok iyi biliyorsun. Tıpkı espressonun dondurmayı eritmesini sabırla izlemek gibi, sen de hayatındaki en güzel şeylerin doğru zamanlama ve doğru adımlarla olacağının farkındasın. Acele edip tadını kaçırmak yerine, her saniyenin ve sürecin keyfini çıkaracak kadar rafine ve gurme bir sabra sahipsin, tebrikler!

Senin sabrın sonsuz!

Bir kahve için neredeyse bir gün beklemeyi göze alabiliyorsan, hayatta seni yolundan döndürecek hiçbir şey yok demektir. Uzun vadeli planların insanısın sen! Bugünden emek verir, sonucunu aylar sonra alacağını bilsen bile sabırla beklersin. Çelik gibi sinirlerin var, gerçekten de çok etkileyici!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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