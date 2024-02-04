Yapay Zekanın Azizliğine Uğradı: Yaşar İpek'in Pinokyo'nun Burnu Misali Uzayan Parmakları Dillere Düştü
Yapay Zekanın Azizliğine Uğradı: Yaşar İpek'in Pinokyo'nun Burnu Misali Uzayan Parmakları Dillere Düştü
Şarkıcı Yaşar İpek, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. İpek, son olarak bir yapay zeka uygulamasında kendi fotoğrafını düzenledi. Parmakları Pinokyo'nun burnu misali uzayınca ise dillere düşmekten kurtulamadı.
Yaşar İpek, kendisine laf edenlere münasip bir cevap vermeyi de ihmal etmedi!
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Şarkıcı Yaşar İpek, ilk olarak 2003 yılında çıkardığı Bir Alo De şarkısıyla girmişti müzik piyasasına.
Yaşar İpek, 2018 yılında Seren Serengil ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ise boşanma kararı almıştı.
Yaşar İpek, kendisini dinlemeye gelen Dilan Polat ile yaşadığı anılarını 2. Sayfa programında anlatmıştı.
Yaşar İpek, magazin gündeminde yer almasının yanısıra sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor.
Yaşar İpek, yapay zeka ile oluşturulan bir fotoğrafını paylaştı. Ancak yapay zekanın elleri bi' tuhaf yapmasından, ünlü isim de nasibini aldı.
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Bi' acayip parmaklara sosyal medyadan esprili yorumlar yağdı;
Filtre kullanımından olduğunu sananlara durumu açıklayanlar da vardı;
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Yaşar İpek'ten ise müthiş bir cevap geldi! 😂
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