Yapay Zekanın Azizliğine Uğradı: Yaşar İpek'in Pinokyo'nun Burnu Misali Uzayan Parmakları Dillere Düştü

Şarkıcı Yaşar İpek, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. İpek, son olarak bir yapay zeka uygulamasında kendi fotoğrafını düzenledi. Parmakları Pinokyo'nun burnu misali uzayınca ise dillere düşmekten kurtulamadı.

Yaşar İpek, kendisine laf edenlere münasip bir cevap vermeyi de ihmal etmedi!