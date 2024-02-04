Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yapay Zekanın Azizliğine Uğradı: Yaşar İpek'in Pinokyo'nun Burnu Misali Uzayan Parmakları Dillere Düştü

Yapay Zekanın Azizliğine Uğradı: Yaşar İpek'in Pinokyo'nun Burnu Misali Uzayan Parmakları Dillere Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.02.2024 - 23:47

Şarkıcı Yaşar İpek, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. İpek, son olarak bir yapay zeka uygulamasında kendi fotoğrafını düzenledi. Parmakları Pinokyo'nun burnu misali uzayınca ise dillere düşmekten kurtulamadı. 

Yaşar İpek, kendisine laf edenlere münasip bir cevap vermeyi de ihmal etmedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şarkıcı Yaşar İpek, ilk olarak 2003 yılında çıkardığı Bir Alo De şarkısıyla girmişti müzik piyasasına.

Şarkıcı Yaşar İpek, ilk olarak 2003 yılında çıkardığı Bir Alo De şarkısıyla girmişti müzik piyasasına.

O gün bugündür magazin gündeminden eksik olmayan isim, son zamanlarda da bir hayli konuşulmaya başlandı. Özellikle de özel hayatıyla.

Yaşar İpek, 2018 yılında Seren Serengil ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ise boşanma kararı almıştı.

Yaşar İpek, 2018 yılında Seren Serengil ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ise boşanma kararı almıştı.

Özellikle bu senelerde Yaşar İpek'in adını magazin gündeminde sıkça duymuştuk. Yaşar İpek, geçtiğimiz aylarda ise yaptığı Dilan Polat açıklamalarıyla gündemimize gelmişti.

Yaşar İpek, kendisini dinlemeye gelen Dilan Polat ile yaşadığı anılarını 2. Sayfa programında anlatmıştı.

Yaşar İpek, kendisini dinlemeye gelen Dilan Polat ile yaşadığı anılarını 2. Sayfa programında anlatmıştı.

'Dilan Polat geldiğinde en az 10 bin dolar sahnede para atıyordu, elindekiler bitince Engin'e 'Ver ver' diye bağırıyordu' ifadelerini kullanan Yaşar İpek, bu anılarıyla herkesi şaşırtmıştı.

Detaylar için;

Yaşar İpek, magazin gündeminde yer almasının yanısıra sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor.

Yaşar İpek, magazin gündeminde yer almasının yanısıra sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor.

Yeri geliyor bir paylaşıma yorum bırakıyor, yeri geliyor bir paylaşımı olay oluyor kendisinin. 

Bu sefer ki konumuz da tam olarak bu!

Yaşar İpek, yapay zeka ile oluşturulan bir fotoğrafını paylaştı. Ancak yapay zekanın elleri bi' tuhaf yapmasından, ünlü isim de nasibini aldı.

Yaşar İpek, yapay zeka ile oluşturulan bir fotoğrafını paylaştı. Ancak yapay zekanın elleri bi' tuhaf yapmasından, ünlü isim de nasibini aldı.

Fotoğrafın tüm karizmasını bozan eller, Yaşar İpek'in takipçilerinin dikkatinden ise kaçamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bi' acayip parmaklara sosyal medyadan esprili yorumlar yağdı;

Bi' acayip parmaklara sosyal medyadan esprili yorumlar yağdı;

Filtre kullanımından olduğunu sananlara durumu açıklayanlar da vardı;

Filtre kullanımından olduğunu sananlara durumu açıklayanlar da vardı;

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Yaşar İpek'ten ise müthiş bir cevap geldi! 😂

Yaşar İpek'ten ise müthiş bir cevap geldi! 😂

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?