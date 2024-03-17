Yapay Zeka Ne Kadar Gelişirse Gelişsin Her Zaman Varlığını Koruyacak Birbirinden Değerli Meslekler
Yapay Zeka Ne Kadar Gelişirse Gelişsin Her Zaman Varlığını Koruyacak Birbirinden Değerli Meslekler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Son birkaç yılda yapay zekadaki gelişmeler, 'insanların meslekleri acaba tehlikeyi mi giriyor?' diye düşündürdü. Kullanıcılar, yapay zeka ne kadar ilerlerse ilerlesin her zaman varlığını koruyacak meslekleri paylaştı. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Yaşlı insanlara bakım işini yapay zeka üstlenemez. Bu işlerde empati ve dikkat önemli."
2. "İşim gereği asansörlerin montajını yapıyorum. Bu işi yapabilecek fiziksel yeteneklere sahip bir makine inşa etmeye çok uzağız."
3. "Uçak teknisyeniyim, yapay zekanın yakın zamanda uçaklarla ilgilenebileceğini düşünmüyorum."
4. "Yapay zekanın küçük çocuklara dadılık yapması mümkün değil."
5. "Tesisatçılık, elektrikçilik, boyacılık gibi işler, insan eliyle yapılan ve teknolojinin yerini alamayacağı meslekler arasında."
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6. "Hemşirelik kesinlikle yapay zekanın yerini alamayacağı bir meslek."
7. "Özellikle küçük çocuklar için öğretmenlik... Ebeveynler çocuklarının bir insan tarafından eğitim almasını ister."
8. "Sosyal hizmet alanında hiç kimse bir yapay zekayla iletişime geçmek istemez."
9. "Acil müdahale ekiplerinin yerini alamazlar."
10. "Mühendisler...Robot çalışanlarımız olsa bile birinin yine de robotları tamir etmesi gerekecek."
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11. "Sanatçıların duygularıyla yaptığı eserlerin yerini yapay zeka alamaz."
12. "Yapay zeka din adamlarının yerini alamaz. Din söz konusu olduğunda manevi duygular etkili olur."
13. "Daha az maliyete sebep olacağı için temizlik işlerinde insanları kullanmaya devam ederler."
14. "Umarım psikiyatristler işlerine devam eder."
15. "Profesyonel sporcuların yerini almaları mümkün değil."
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