Yapay Zeka Claude’la Sohbeti Yarıda Kesilen Goygoycular Soluğu X'te Kaldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 12:41

Yapay zeka dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Claude son dönemde sunduğu üstün performansıyla kullanıcıların gönlünü fethetti. Claude, bir yandan meraklısını adeta bir yazılımcıya dönüştürürken bir yandan da 'mesaj limiti' engeliyle kullanıcılara saç baş yolduruyor. Özellikle yoğun kullanımın olduğu saatlerde beliren 'Limit doldu' uyarısına X goygoycularını harekete geçirdi.

Yapay zeka Claude, goygoycuların diline düştü.

Claude, sunduğu imkanlarla pek çok yapay zeka platformunu geirde bıraktı. Kod yazmada adeta bir usta olan Claude dünyada viral oldu. X kullanıcıları projesinin,sohbetinin en heyecanlı yerinde 'Limit doldu' uyarısı alınca soluğu sosyal medyada aldı.

Yerli yabancı X kullanıcılar Claude mizahı için soluğu X'te aldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Günlük limite ulaştıktan sonra Claude'un beni elle kod yazarken izlemesi."

"Claude çöktüğünde ve kodu elle yazmanız gerektiğinde"

'Claude tıpkı bir insan gibi, çünkü günde sadece 8 saat çalışıyor.'

"Claude, kullanım limitine ulaşıldı, limitiniz saat 7'de sıfırlanacak."

"Claude Code: Limitinize ulaştınız, saat 19:00'da sıfırlanacak. / 17:00-18:59 arası ben."

"Anthropic mühendisleri, Claude ise kendi yeni özelliklerini geliştiriyor."

"Claude limiti aşıldı Günün geri kalanında ben"

"Öğlen vakti Claude'un 5 saatlik sınırına ulaşmak en kötüsü."

"ChatGPT'den Claude'a geçmenin ve sadece 5 dakika içinde Pro kullanım sınırına ulaşmanın nasıl bir his olduğu"

"Claude limit sınırına ulaştığında elle kod yazmak nasıl hissetiriyor"

"150 dolarlık bir iş için 200 dolarlık Claude kod aboneliği satın almanın ve 'Limit aşıldı, sabah 5'e kadar bekleyin' mesajıyla karşılaşmanın nasıl bir his olduğunu düşünün."

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
