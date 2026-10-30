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Yapay Zeka Başını Yaktı: Google Tek Günde 500 Milyar Dolar Kaybetti

Yapay Zeka Başını Yaktı: Google Tek Günde 500 Milyar Dolar Kaybetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 11:12
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Alphabet'in üçüncü çeyrek sonuçları ilk bakışta olumlu görünüyordu. Ancak yatırımcılar, yapay zeka harcamalarının şirketin ana gelir kaynağını nasıl etkileyeceğinden endişe duyunca hisseler sert düştü ve Google'ın çatı şirketi bir günde 500 milyar doların biraz üzerinde değer kaybetti.

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Kaynak: BBC

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Alphabet hisseleri yaklaşık yüzde 13 değer kaybederken şirketin piyasa değeri yarım trilyon dolar eridi.

Alphabet hisseleri yaklaşık yüzde 13 değer kaybederken şirketin piyasa değeri yarım trilyon dolar eridi.

Alphabet'in açıkladığı üçüncü çeyrek verileri, rakamlar açısından güçlü bir tablo ortaya koydu. Şirketin geliri geçen yıla kıyasla yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara ulaştı. Google Cloud'un geliri ise yüzde 103 artışla neredeyse 31 milyar dolara çıktı.

Buna rağmen hisseler perşembe günü neredeyse yüzde 13 geriledi ve son altı ayın en düşük seviyesine indi. Şirketin piyasa değeri bir önceki günkü 3,97 trilyon dolardan 3,46 trilyon dolara düşerek 500 milyar doların biraz üzerinde bir kayba işaret etti.

Arama sonuçlarında yapay zeka özetlerinin varsayılan hale gelmesi, reklam gelirleri konusundaki soru işaretlerini artırdı.

Arama sonuçlarında yapay zeka özetlerinin varsayılan hale gelmesi, reklam gelirleri konusundaki soru işaretlerini artırdı.

Şirketin karı yaklaşık yüzde 25 azalırken serbest nakit akışı 9 milyar doların üzerinde negatife geçti. Yatırımcıların asıl kaygısı ise yapay zekaya yapılan dev harcamaların nasıl bir getiri sağlayacağı oldu.

Arama sonuçlarında yapay zeka özetlerinin varsayılan hale gelmesi, Google'ın reklam satışlarını da etkiledi. Forrester analisti Tracy Woo, yatırımcıların yapay zeka vaatlerinin gerçek iş getirisine dönüşüp dönüşmeyeceğine daha fazla odaklandığını belirtti.

Yapay zeka harcamaları yalnızca Google'ı değil, Amazon ve Microsoft'u da yakından ilgilendiriyor.

Yapay zeka harcamaları yalnızca Google'ı değil, Amazon ve Microsoft'u da yakından ilgilendiriyor.

Benzer endişeler diğer teknoloji devlerinde de gündeme geldi. Amazon'un geliri 201 milyar dolara ulaşırken çeyreklik satış büyümesi yüzde 11'de kaldı. Serbest nakit akışı eksi 42 milyar dolar olarak açıklanan şirketin hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yüzde 6 düştü. CEO Andy Jassy, şirketin gelecekte kendisine 1 trilyon dolar kazandırabilecek iki iş fırsatı olduğu için harcama yaptığını savundu ancak bu fırsatları belirtmedi.

Microsoft'un geliri geçen yıla göre yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara, bulut geliri ise yüzde 30 artarak 63 milyar dolara yükseldi. Hisseler yüzde 1'den az düşerken şirketin bu haftanın başlarında binlerce çalışanı işten çıkarma planını açıkladığı belirtildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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