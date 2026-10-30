Yapay Zeka Başını Yaktı: Google Tek Günde 500 Milyar Dolar Kaybetti

Benzer endişeler diğer teknoloji devlerinde de gündeme geldi. Amazon'un geliri 201 milyar dolara ulaşırken çeyreklik satış büyümesi yüzde 11'de kaldı. Serbest nakit akışı eksi 42 milyar dolar olarak açıklanan şirketin hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yüzde 6 düştü. CEO Andy Jassy, şirketin gelecekte kendisine 1 trilyon dolar kazandırabilecek iki iş fırsatı olduğu için harcama yaptığını savundu ancak bu fırsatları belirtmedi.

Microsoft'un geliri geçen yıla göre yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara, bulut geliri ise yüzde 30 artarak 63 milyar dolara yükseldi. Hisseler yüzde 1'den az düşerken şirketin bu haftanın başlarında binlerce çalışanı işten çıkarma planını açıkladığı belirtildi.