Yapay Zeka Başını Yaktı: Google Tek Günde 500 Milyar Dolar Kaybetti
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Alphabet'in üçüncü çeyrek sonuçları ilk bakışta olumlu görünüyordu. Ancak yatırımcılar, yapay zeka harcamalarının şirketin ana gelir kaynağını nasıl etkileyeceğinden endişe duyunca hisseler sert düştü ve Google'ın çatı şirketi bir günde 500 milyar doların biraz üzerinde değer kaybetti.
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Kaynak: BBC
Alphabet hisseleri yaklaşık yüzde 13 değer kaybederken şirketin piyasa değeri yarım trilyon dolar eridi.
Arama sonuçlarında yapay zeka özetlerinin varsayılan hale gelmesi, reklam gelirleri konusundaki soru işaretlerini artırdı.
Yapay zeka harcamaları yalnızca Google'ı değil, Amazon ve Microsoft'u da yakından ilgilendiriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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