İsmail Saymaz Rana Apartmanı Davasını Yazdı: 35 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binada Tek Sanık 88 Yaşında
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Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde 6 Şubat depremlerinde Hatay'da çöken Rana Apartmanı'nın davasını gündeme taşıdı. 35 kişinin hayatını kaybettiği binayla ilgili dava, depremden yaklaşık 44 ay sonra açılabildi. Dosyada yargılanan tek isim ise 88 yaşındaki bir inşaat mühendisi.
Rana Apartmanı'nda hayatını kaybedenler arasında insan hakları savunucusu Hatice ve Mithat Can da vardı.
Tek sanık 88 yaşında.
Hak sahiplerine bedel ödenmedi, karşılığında kentin dışında uzak bir arazi önerildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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