İsmail Saymaz Rana Apartmanı Davasını Yazdı: 35 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binada Tek Sanık 88 Yaşında

İddianamede adı geçen tek kişi, statik projenin müellifi olarak görünen inşaat mühendisi Hasan Ali Acar. 88 yaşındaki Acar, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla tutuksuz yargılanacak. Acar ise projeyi kendisinin çizmediğini, evraklarda adının neden yer aldığını da bilmediğini savunuyor. İşin ilginç yanı, bilirkişi de 1973 tarihli belgedeki imzanın Acar'a ait olmadığını tespit etmiş durumda. Davanın ilk duruşması 15 Şubat 2027'de Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bilirkişi raporu dosyada iki asli kusurlu daha olduğuna işaret ediyor. Bunlardan biri hayatını kaybetmiş. Diğer sorumluların ise belediyenin yapı kontrol biriminde görev yapan personel olduğu belirtiliyor. 7 Ocak 1980 tarihli raporda eksiklikler kayda geçmesine rağmen inşaatın durdurulmadığı ve projenin onaylandığı öne sürülüyor. Ancak savcılık bu görevlilerin kimliğini araştırmadı. Dosyanın bu kısmı soruşturma izni için ayrıldı ve söz konusu kişilerin hâlâ hayatta olup olmadığı bile bilinmiyor.