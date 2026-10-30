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İsmail Saymaz Rana Apartmanı Davasını Yazdı: 35 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binada Tek Sanık 88 Yaşında

İsmail Saymaz Rana Apartmanı Davasını Yazdı: 35 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binada Tek Sanık 88 Yaşında

Deprem Hatay
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 11:34
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Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde 6 Şubat depremlerinde Hatay'da çöken Rana Apartmanı'nın davasını gündeme taşıdı. 35 kişinin hayatını kaybettiği binayla ilgili dava, depremden yaklaşık 44 ay sonra açılabildi. Dosyada yargılanan tek isim ise 88 yaşındaki bir inşaat mühendisi.

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Rana Apartmanı'nda hayatını kaybedenler arasında insan hakları savunucusu Hatice ve Mithat Can da vardı.

Rana Apartmanı'nda hayatını kaybedenler arasında insan hakları savunucusu Hatice ve Mithat Can da vardı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'de 'Deprem davasını ahirete bıraktılar' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Antakya'da Asi Nehri'nin kıyısında yükselen Rana Apartmanı, 6 Şubat 2023 sabahı yerle bir oldu. Çöken binada 35 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında solun tanınan isimlerinden Hatice ve Mithat Can çifti de bulunuyordu.

Avukat Hatice Can, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ile Abdullah Cömert'in davalarını takip etmişti. Eşi Mithat Can, 12 Mart döneminde yaklaşık bir buçuk yıl cezaevinde kaldı. Çift, 12 Eylül darbesinin ardından da gözaltına alınmıştı. 1968 kuşağından gelen Can'lar, İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

Dava dosyasına giren bilirkişi raporu, binanın neden ayakta kalamadığını tek tek sıralıyor. Rapora göre kolonların dar kenarı yalnızca 20 santimetre olarak tasarlanmıştı ve bu ölçü dönemin 1968 ile 1975 deprem yönetmeliklerine aykırıydı. Etriye aralıkları ve sıklaştırma düzeni kurallara uymuyordu, donatılar ise hem hatalı hem yetersizdi. Bilirkişiler, yapının gerekli dayanımı sağlayamadığı için çöktüğü sonucuna vardı.

Tek sanık 88 yaşında.

Tek sanık 88 yaşında.

İddianamede adı geçen tek kişi, statik projenin müellifi olarak görünen inşaat mühendisi Hasan Ali Acar. 88 yaşındaki Acar, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla tutuksuz yargılanacak. Acar ise projeyi kendisinin çizmediğini, evraklarda adının neden yer aldığını da bilmediğini savunuyor. İşin ilginç yanı, bilirkişi de 1973 tarihli belgedeki imzanın Acar'a ait olmadığını tespit etmiş durumda. Davanın ilk duruşması 15 Şubat 2027'de Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bilirkişi raporu dosyada iki asli kusurlu daha olduğuna işaret ediyor. Bunlardan biri hayatını kaybetmiş. Diğer sorumluların ise belediyenin yapı kontrol biriminde görev yapan personel olduğu belirtiliyor. 7 Ocak 1980 tarihli raporda eksiklikler kayda geçmesine rağmen inşaatın durdurulmadığı ve projenin onaylandığı öne sürülüyor. Ancak savcılık bu görevlilerin kimliğini araştırmadı. Dosyanın bu kısmı soruşturma izni için ayrıldı ve söz konusu kişilerin hâlâ hayatta olup olmadığı bile bilinmiyor.

Hak sahiplerine bedel ödenmedi, karşılığında kentin dışında uzak bir arazi önerildi.

Hak sahiplerine bedel ödenmedi, karşılığında kentin dışında uzak bir arazi önerildi.

Hatice ve Mithat Can'ın oğlu avukat Eren Can, deprem davalarının bilinçli olarak yavaşlatıldığını ve konunun soğumaya bırakıldığını düşünüyor. Eren Can, diğer şüphelilerin de hakim karşısına çıkması için mücadeleyi sürdüreceğini söylüyor.

Ailelerin derdi yalnızca yargılama da değil. Saymaz'ın aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartmanın bulunduğu caddede kamulaştırma yapmadan inşaata başladı. Hak sahiplerine bedel ödenmedi, karşılığında kentin dışında uzak bir arazi önerildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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