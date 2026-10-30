Uzun Süredir Ekranlarda Yoktu: Bade İşçil Ekranlardan Neden Uzak Kaldığını İlk Kez Bu Kadar Açık Anlattı!
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Ezel'in Şebnem'i, Kuzey Güney'in Banu'su olarak hafızalara kazınan Bade İşçil, uzun süredir yeni bir diziyle ekranlara dönmeyen isimler arasında. Son dizisinin üzerinden epey zaman geçen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Baltalimanı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayan İşçil, ekranlardan neden uzak kaldığını ve yeniden dizilerde görünüp görünmeyeceğini ilk kez bu kadar net bir dille anlattı.
Kaynak: Gecce
Bade İşçil, Ezel'deki Şebnem ve Kuzey Güney'deki Banu rolleriyle ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.
Baltalimanı'nda görüntülenen Bade İşçil, yeni dizilerde neden yer almadığını tek cümleyle açıkladı.
Bade İşçil'in “Ben düzen insanıyım” sözleri, iş hayatı kadar günlük yaşamındaki tercihlerini de ortaya koydu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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