Uzun Süredir Ekranlarda Yoktu: Bade İşçil Ekranlardan Neden Uzak Kaldığını İlk Kez Bu Kadar Açık Anlattı!

Gündelik hayatından yansıyan bu karelere son olarak Baltalimanı'nda yaptığı yürüyüş eklendi ve sade bir kombinle objektiflere takılan İşçil, kendisine yöneltilen soruları geri çevirmedi. Ekranlardan neden uzak kaldığı sorulduğunda kariyerine dair tavrını açık yüreklilikle ortaya koyan oyuncu, 'Bana göre bir şey gelmeyince ben de yer almak istemiyorum' dedi.

Bu sözler, İşçil'in sırf ekranda görünmek için her teklife evet demediğini ve kendisine uygun bir rolü beklemeyi tercih ettiğini gösteriyor; yani oyuncu yeni bir diziye kapıyı tamamen kapatmış değil.