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Uzun Süredir Ekranlarda Yoktu: Bade İşçil Ekranlardan Neden Uzak Kaldığını İlk Kez Bu Kadar Açık Anlattı!

Uzun Süredir Ekranlarda Yoktu: Bade İşçil Ekranlardan Neden Uzak Kaldığını İlk Kez Bu Kadar Açık Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 11:37
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Ezel'in Şebnem'i, Kuzey Güney'in Banu'su olarak hafızalara kazınan Bade İşçil, uzun süredir yeni bir diziyle ekranlara dönmeyen isimler arasında. Son dizisinin üzerinden epey zaman geçen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Baltalimanı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayan İşçil, ekranlardan neden uzak kaldığını ve yeniden dizilerde görünüp görünmeyeceğini ilk kez bu kadar net bir dille anlattı.

Kaynak: Gecce

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Bade İşçil, Ezel'deki Şebnem ve Kuzey Güney'deki Banu rolleriyle ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.

Bade İşçil, Ezel'deki Şebnem ve Kuzey Güney'deki Banu rolleriyle ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.

Oyunculuğa 2007'de Metropol Cafe ile adım atan Bade İşçil, asıl çıkışını 2009'da başlayan Ezel'de canlandırdığı Şebnem karakteriyle yaptı. Ardından Kuzey Güney'de Güney Tekinoğlu'nun eşi Banu'ya hayat veren oyuncu, ekran başına kilitlenen izleyicinin gönlünde kalıcı bir yer edindi ve Tolgahan Sayışman'la başrolü paylaştığı Eski Sevgili filmiyle beyaz perdeye de uzandı.

Ufak Tefek Cinayetler'in saplantılı Pelin'iyle yeniden adından söz ettiren İşçil, Netflix yapımı Aşk 101'in kadrosunda yer aldıktan sonra 2022'de GAIN'de yayınlanan ve Duygu Asena'nın romanından uyarlanan Aslında Özgürsün'de Belgin karakterine hayat verdi. Son yıllarda ise ünlü oyuncu, yeni bir projeyle ekranlara dönmek yerine daha çok gündelik hayatından yansıyan karelerle magazin gündeminde yer alıyor.

Baltalimanı'nda görüntülenen Bade İşçil, yeni dizilerde neden yer almadığını tek cümleyle açıkladı.

Baltalimanı'nda görüntülenen Bade İşçil, yeni dizilerde neden yer almadığını tek cümleyle açıkladı.

Gündelik hayatından yansıyan bu karelere son olarak Baltalimanı'nda yaptığı yürüyüş eklendi ve sade bir kombinle objektiflere takılan İşçil, kendisine yöneltilen soruları geri çevirmedi. Ekranlardan neden uzak kaldığı sorulduğunda kariyerine dair tavrını açık yüreklilikle ortaya koyan oyuncu, 'Bana göre bir şey gelmeyince ben de yer almak istemiyorum' dedi.

Bu sözler, İşçil'in sırf ekranda görünmek için her teklife evet demediğini ve kendisine uygun bir rolü beklemeyi tercih ettiğini gösteriyor; yani oyuncu yeni bir diziye kapıyı tamamen kapatmış değil.

Bade İşçil'in “Ben düzen insanıyım” sözleri, iş hayatı kadar günlük yaşamındaki tercihlerini de ortaya koydu.

Bade İşçil'in “Ben düzen insanıyım” sözleri, iş hayatı kadar günlük yaşamındaki tercihlerini de ortaya koydu.

Proje seçimindeki bu temkinli tavrın gündelik hayatına da yansıdığını anlatan Bade İşçil, alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı biri olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, 'Ben düzen insanıyım belirli sabitlerim var onlarsız yaşayamam. Düzeni severim, risk almayı da sevmem' sözleriyle hem iş hem özel hayatındaki önceliklerini özetledi. İşçil'in bu açıklamaları, yeni bir dizi için acele etmeyeceğini ve ekranlara ancak içine sinen bir rolle döneceğini gösterirken oyuncu şimdilik yeni bir projeye imza attığına dair bir açıklama yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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