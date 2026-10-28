Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Samimi İtiraf: Oyunculuk Mesleğini Neden Seçtiğini Tüm Açıklığıyla Anlattı!

1987 doğumlu Damla Sönmez, oyunculuk kariyerine genç yaşta Camdan Pabuçlar ve Omuz Omuza gibi dizilerle adım attı; geniş kitlelerin sevgisini ise 2008'de Emret Komutanım'da canlandırdığı Karamel karakteriyle kazandı. Bir Aşk Hikâyesi, Güllerin Savaşı ve Masum Değiliz'in ardından 2019'da başlayan Çukur'daki Efsun rolüyle ekran başına kilitlenen izleyicilerin gözdesi olan oyuncu, son olarak Aziz, Maviye Sürgün ve Kötü Kan'la seyirci karşısına çıktı.

Sinemada Sibel filmindeki performansıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında ödüllere layık görülen Sönmez, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu İlkay Akıncı ile sade bir törenle evlendi. Kariyerinde bu kadar farklı karakteri başarıyla canlandıran oyuncu, Aslı Şafak'ın karşısında ise rollerin arkasındaki kendi hikâyesini anlattı.