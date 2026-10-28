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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Samimi İtiraf: Oyunculuk Mesleğini Neden Seçtiğini Tüm Açıklığıyla Anlattı!

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Samimi İtiraf: Oyunculuk Mesleğini Neden Seçtiğini Tüm Açıklığıyla Anlattı!

Magazin Çukur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 08:50
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Çukur'daki Efsun karakteriyle hafızalara kazınan Damla Sönmez, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu. Programda kariyerine dair son derece samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Yıllar önce kendi kibriyle yüzleştiği dönemi anlatan oyuncunun, oyunculuğu neden seçtiğine dair sözleri ise onu ekrandan tanıyanlara oldukça farklı bir Damla Sönmez gösteriyor. Sosyal medyadaki beklentilere de net bir yanıt veren oyuncunun sözleri, ekranda izlediğimiz güçlü karakterlerin arkasındaki çekingen tarafı gözler önüne serdi.

Kaynak: Habertürk

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Damla Sönmez, Emret Komutanım'ın Karamel'inden Çukur'un Efsun'una uzanan köklü bir kariyerin sahibi.

Damla Sönmez, Emret Komutanım'ın Karamel'inden Çukur'un Efsun'una uzanan köklü bir kariyerin sahibi.

1987 doğumlu Damla Sönmez, oyunculuk kariyerine genç yaşta Camdan Pabuçlar ve Omuz Omuza gibi dizilerle adım attı; geniş kitlelerin sevgisini ise 2008'de Emret Komutanım'da canlandırdığı Karamel karakteriyle kazandı. Bir Aşk Hikâyesi, Güllerin Savaşı ve Masum Değiliz'in ardından 2019'da başlayan Çukur'daki Efsun rolüyle ekran başına kilitlenen izleyicilerin gözdesi olan oyuncu, son olarak Aziz, Maviye Sürgün ve Kötü Kan'la seyirci karşısına çıktı.

Sinemada Sibel filmindeki performansıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında ödüllere layık görülen Sönmez, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu İlkay Akıncı ile sade bir törenle evlendi. Kariyerinde bu kadar farklı karakteri başarıyla canlandıran oyuncu, Aslı Şafak'ın karşısında ise rollerin arkasındaki kendi hikâyesini anlattı.

Damla Sönmez, yirmili yaşlarının sonunda kendi kibriyle yüzleştiği o dönemi büyük bir samimiyetle anlattı.

Damla Sönmez, yirmili yaşlarının sonunda kendi kibriyle yüzleştiği o dönemi büyük bir samimiyetle anlattı.

Programda iç dünyasına dair dikkat çeken bir itirafta bulunan Sönmez, yirmili yaşlarının sonunda bir arkadaşıyla dertleşirken 'Ben galiba o kadar kibirliyim ki kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime' dediğini anlattı ve bu farkındalığı bir aydınlanma olarak tanımladı.

Aslı Şafak'ın 'Yargılamadan yaşayabiliyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtta ise sosyal medyada herkesin her şeyi çok iyi bildiğini ve insanlara karşı fazlasıyla sert davranıldığını söyleyen oyuncu, kendi içinde sakin kalmaya çalıştığını, çünkü sürekli öfkeli bir hayatın insanı tükettiğini vurguladı. Sosyal medyaya dair bu gözlemler, oyuncunun hayatını neden ekranlarda paylaşmadığına dair açıklamasının da habercisi oldu.

Damla Sönmez, oyunculuğu duygularını günlük hayatında doğru ifade edemediği için seçtiğini açıkladı.

Damla Sönmez, oyunculuğu duygularını günlük hayatında doğru ifade edemediği için seçtiğini açıkladı.

Sürekli paylaşım yapması ve görünür olması yönündeki beklentilere anlam veremediğini söyleyen Damla Sönmez, insanların onu yakından tanımak istemesini anladığını ancak bu mesleği, içsel çözümlemelerini yaparken bazı duyguları nasıl dışarı çıkaracağını bilemediği için seçtiğini anlattı. Oyuncu, 'Kendimi günlük hayatımda doğru ifade edemediğim için buradayım. Dolayısıyla siz benden kamerayla günün her saatini paylaşmamı bekleyemezsiniz' diyerek duygularını başka karakterlerin ve hikâyelerin arkasına sığınarak ifade ettiğini sözlerine ekledi.

Kariyerindeki dönüm noktasını da paylaşan Sönmez, rollerini seçme özgürlüğünü 2009'da Bornova Bornova filmiyle kazandığı Altın Portakal'la elde ettiğini söyledi. Oyuncu, o dönemde popüler kültürde hemen büyük bir tanınırlık kazanmasa da sektörün kendisini iyi bir oyuncu olarak görmeye başladığını belirtti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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