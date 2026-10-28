Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Samimi İtiraf: Oyunculuk Mesleğini Neden Seçtiğini Tüm Açıklığıyla Anlattı!
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Çukur'daki Efsun karakteriyle hafızalara kazınan Damla Sönmez, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu. Programda kariyerine dair son derece samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Yıllar önce kendi kibriyle yüzleştiği dönemi anlatan oyuncunun, oyunculuğu neden seçtiğine dair sözleri ise onu ekrandan tanıyanlara oldukça farklı bir Damla Sönmez gösteriyor. Sosyal medyadaki beklentilere de net bir yanıt veren oyuncunun sözleri, ekranda izlediğimiz güçlü karakterlerin arkasındaki çekingen tarafı gözler önüne serdi.
Kaynak: Habertürk
Damla Sönmez, Emret Komutanım'ın Karamel'inden Çukur'un Efsun'una uzanan köklü bir kariyerin sahibi.
Damla Sönmez, yirmili yaşlarının sonunda kendi kibriyle yüzleştiği o dönemi büyük bir samimiyetle anlattı.
Damla Sönmez, oyunculuğu duygularını günlük hayatında doğru ifade edemediği için seçtiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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