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Yaparım/Yapmam Testine Göre Psikopat mısın?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Psikopat mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
12.10.2026 - 09:01
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Herkesin içinde başkalarına göstermediği bir taraf vardır. Bazen birinin duygularını önemsemeyebilir, bazen öfkelendiğinde fazla sert davranabilir, bazen de sırf kendi çıkarımız için küçük bir manipülasyona başvurabiliriz. Peki sen bu konularda ne kadar ileri gidebilirsin?

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1. Sana büyük bir haksızlık yapan birinden intikam almak için uygun zamanı bekler misin?

2. Senden hoşlanmayan birinin hayatını zorlaştıracak bir şey yapar mısın?

3. Bir arkadaşının sırrını kendi çıkarın için kullanır mısın?

4. Bir tartışmada karşındaki kişinin en hassas noktasını bilerek kullanır mısın?

5. Sana kötülük yapan birinin pişman olması için bilerek canını acıtacak bir şey yapar mısın?

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6. Bir grup içinde sevmediğin biri hakkında arkasından konuşur musun?

7. Birinin seni kıskandığını fark edersen onu daha da kıskandırır mısın?

8. Yaptığın bir hatanın ortaya çıkmaması için suçu başka birinin üzerine atar mısın?

9. Sana güvenen birinin güvenini kendi çıkarın için kullanır mısın?

10. Bir tartışmada karşı taraf ağlıyorsa onu kırmaya devam eder misin?

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Karanlık Tarafın Güçlü!

Senin cevaplarında insanları kendi çıkarın doğrultusunda yönlendirme, gerektiğinde duygusal mesafe koyma ve hedefin için sınırları esnetme eğilimi daha fazla öne çıkıyor. Birinin zayıf noktasını fark ettiğinde bunu kullanabilecek kadar gözlemci olabilirsin. Üstelik bunu her zaman öfkeyle veya düşünmeden yapmıyorsun. Tam tersine, çoğu zaman ne yaptığının farkında olarak hareket ediyorsun. Senin dikkat çeken özelliğin duyguların tarafından kolayca sürüklenmemen. Bir başkası çok üzülürken bile olayın sana nasıl bir avantaj sağlayabileceğini düşünebilirsin. Bu seni dışarıdan oldukça soğukkanlı gösterebilir.

Karanlık Tarafın Zayıf

Senin cevaplarına göre başkalarının duyguları ve sınırları senin için oldukça önemli. Birine zarar verebileceğini düşündüğün bir davranış söz konusu olduğunda çoğu zaman kendini durdurabiliyorsun. İntikam fırsatı eline geçse bile bunu kullanmaktan kaçınman, birinin sırrını kendi çıkarın için değerlendirmemen veya tartışmada karşındaki kişinin hassas noktasına bilerek dokunmaman bunun önemli göstergeleri. Senin için 'Ben yapabiliyor muyum?' sorusundan önce 'Bunu yapmalı mıyım?' sorusu geliyor. Bu da vicdan mekanizmanın oldukça aktif olduğunu gösteriyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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