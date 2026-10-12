Yaparım/Yapmam Testine Göre Psikopat mısın?

Senin cevaplarında insanları kendi çıkarın doğrultusunda yönlendirme, gerektiğinde duygusal mesafe koyma ve hedefin için sınırları esnetme eğilimi daha fazla öne çıkıyor. Birinin zayıf noktasını fark ettiğinde bunu kullanabilecek kadar gözlemci olabilirsin. Üstelik bunu her zaman öfkeyle veya düşünmeden yapmıyorsun. Tam tersine, çoğu zaman ne yaptığının farkında olarak hareket ediyorsun. Senin dikkat çeken özelliğin duyguların tarafından kolayca sürüklenmemen. Bir başkası çok üzülürken bile olayın sana nasıl bir avantaj sağlayabileceğini düşünebilirsin. Bu seni dışarıdan oldukça soğukkanlı gösterebilir.