Yaparım/Yapmam Testine Göre Psikopat mısın?
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Herkesin içinde başkalarına göstermediği bir taraf vardır. Bazen birinin duygularını önemsemeyebilir, bazen öfkelendiğinde fazla sert davranabilir, bazen de sırf kendi çıkarımız için küçük bir manipülasyona başvurabiliriz. Peki sen bu konularda ne kadar ileri gidebilirsin?
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1. Sana büyük bir haksızlık yapan birinden intikam almak için uygun zamanı bekler misin?
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2. Senden hoşlanmayan birinin hayatını zorlaştıracak bir şey yapar mısın?
3. Bir arkadaşının sırrını kendi çıkarın için kullanır mısın?
4. Bir tartışmada karşındaki kişinin en hassas noktasını bilerek kullanır mısın?
5. Sana kötülük yapan birinin pişman olması için bilerek canını acıtacak bir şey yapar mısın?
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6. Bir grup içinde sevmediğin biri hakkında arkasından konuşur musun?
7. Birinin seni kıskandığını fark edersen onu daha da kıskandırır mısın?
8. Yaptığın bir hatanın ortaya çıkmaması için suçu başka birinin üzerine atar mısın?
9. Sana güvenen birinin güvenini kendi çıkarın için kullanır mısın?
10. Bir tartışmada karşı taraf ağlıyorsa onu kırmaya devam eder misin?
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