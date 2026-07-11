Yangına Müdahalesini Gerilim Müziğiyle Paylaşan Belediye Başkanı Gündem Oldu
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak asıl olay yangın değildi... Yanan iş merkezine giden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın görüntüleri arka fona gerilim müziği konularak paylaşıldı. Söz konusu videoyu paylaşan Yılmaz'a 'Belediye başkanı değil, TikTok fenomeni' yorumu yapıldı.
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İşte o video👇🏻
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CHP'den AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yangına müdahale ettiği anları paylaştı.
Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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