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Yangına Müdahalesini Gerilim Müziğiyle Paylaşan Belediye Başkanı Gündem Oldu

Yangına Müdahalesini Gerilim Müziğiyle Paylaşan Belediye Başkanı Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 14:42
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak asıl olay yangın değildi... Yanan iş merkezine giden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın görüntüleri arka fona gerilim müziği konularak paylaşıldı. Söz konusu videoyu paylaşan Yılmaz'a 'Belediye başkanı değil, TikTok fenomeni' yorumu yapıldı.

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İşte o video👇🏻

CHP'den AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yangına müdahale ettiği anları paylaştı.

CHP'den AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yangına müdahale ettiği anları paylaştı.

X hesabından söz konusu videoyu paylaşan Yılmaz, şu notu düştü:

'Bir iş merkezinde çıkan yangının ardından, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve sulama araçlarımızla birlikte hızla olay yerine intikal ederek, emniyet güçlerimiz ve itfaiye ekipleri ile koordineli şekilde yangına müdahale ettik ve çevre güvenliğini sağladık.

Belediyemiz, tüm imkânlarıyla olay anından itibaren sahada seferber oldu.

 En büyük tesellimiz ise çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır.

 Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Geçmiş olsun Gaziantep.' (Kaynak)

O anların gerilim müziğiyle filmleri aratmayacak bir fragman videosu gibi paylaşılmasına yorum yağdı.

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
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'Halkın Umudu, 

İtfaiye’nin Umudu,

Sanko’nun Umudu, 

Halıcılar Sarayının Umudu,

UMUT YILMAZ….!!!! 

Bugün Sanko Hastanesi ve Üniversitesi’nin Hemen Yanında Bulunan.!! 

Halıcılar Sarayında  Sebebi Henüz Bilinmeyen Nedenlerden Dolayı Çatı Kısmın da  Çıkan Yangında Can Kaybı Yaşanma dı.!

İtfaiyeden Önce Olay yerine Ulaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Sn: Umut Yılmaz Can Hıraş Gayreti, Çabası Dikkatlerden Kaçmadı. 

Sadece Mal Kaybı ve Zararı Yaşanan Bu Yangında…. 

Sn: Umut Yılmaz’ın Hiç bir Koruma ve Gaz Maskesi Takmadan Her Hangi bir Önlem Almadan Jöleli Saçı ve Ütülü Grand Tuvalet Giyim ve Kuşamına Aldırmadan Canını Hiç’e Sayarak Duman ve Alevlerin Arasında Kendini Tehlikeye atıp Altı Kişiyi Tahliye Etmesi Gözlerden Kaçmadı.

Yangın Çıkan Binadan En Son Kendisi Çıkarken….!!

Binada ki Sorumlu Güvenlikçiyi de Binadan Uzaklaştırması….!!

Keza, Binanın Kapısını Kilitlemeye Çalışması Ayrıca Dikkatlerden Kaçmayıp Kameralara Yansıdı.

Dışarıda Park Bahçelerin Refüj Sulama Su Tankerleri de Hazır bir Vaziyette Bekletildi.

Şehitkamil İlçemizde Yaşanmasını İstemediğimiz Bu Tür Yangınlar da 

Sn: Umut Yılmaz Başkanımızın Daha Dikkatli Olmasını Diliyoruz.

Malumunuz Patlıcan Mevsimi..🍆🍆

Yangınların Çok Yaşanacağı Göz Önünde Bulundurup Tedbirli Olmak  Lazım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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