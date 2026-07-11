Yangına Müdahalesini Gerilim Müziğiyle Paylaşan Belediye Başkanı Gündem Oldu

X hesabından söz konusu videoyu paylaşan Yılmaz, şu notu düştü:

'Bir iş merkezinde çıkan yangının ardından, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve sulama araçlarımızla birlikte hızla olay yerine intikal ederek, emniyet güçlerimiz ve itfaiye ekipleri ile koordineli şekilde yangına müdahale ettik ve çevre güvenliğini sağladık.

Belediyemiz, tüm imkânlarıyla olay anından itibaren sahada seferber oldu.

En büyük tesellimiz ise çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır.

Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Geçmiş olsun Gaziantep.' (Kaynak)

O anların gerilim müziğiyle filmleri aratmayacak bir fragman videosu gibi paylaşılmasına yorum yağdı.