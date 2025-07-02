Senin için kurallar, kalıplar ve 'Herkes böyle yapıyor.' gibi şeyler pek anlam ifade etmiyor. Kendi doğruların, kendi tarzın ve kendi melodin var. Rock dinlemek bir duruştur senin için. Yalnız kaldığında kafandaki gürültüyü bastıran şey müzik değil, onun içindeki o derinlik. Hayata karşı bir isyanın var ama bağırarak değil, gitar solosuyla anlatmayı tercih ediyorsun. Duyguların net ama dilin sade. Sana göre her insanın kendi devrimi vardır ve seninkini zaten çoktan başlatmışsın. Havalı duruşunun altında duygusal bir akış var, ama kimseye reklamını yapmıyorsun. Zaten gerek de yok.