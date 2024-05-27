Yalan Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Yalan Dizisi Nerede Çekiliyor?

Melike, kocasının katili olmakla suçlanmıştır. Cezasını çeken Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmanın hayalini kurmuştur. Fakat dışarıda, kendisini bekleyen yalanlarla kurulu dünyadan habersizdir.

Melike, kocasının kin dolu ailesiyle de karşı karşıya gelecektir. Henüz dışarıya adım attığının ilk günü, gerçeklerle mücadele etmek durumunda kalır.

Melike'nin en büyük savaşı ise kızı Hazal ile yeniden bir bağ kurmak için olacaktır. Fakat Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir.

Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrenir ve harekete geçer.

Hazal'ın yolu, Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da bu sayede kesişir. Berrin, Hazal'dan çok kolay kurtulacağını sanmıştır. Fakat öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çeker.

Tüm yalanların ortaya dökülmesi ise an meselesidir.