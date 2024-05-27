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Yalan Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Yalan Dizisi Nerede Çekiliyor?

Yalan Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Yalan Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 23:33

Kanal D ekranlarının en yeni dizisi Yalan, 27 Mayıs Pazartesi günü ekran macerasına başladı. Yönetmen koltuğunda 

Hakan İnan'ın oturduğu, senaristliğini ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun üstlendiği Yalan, ayrıca kadrosunda birbirinden başarılı isimleri buluşturuyor. 

Peki Yalan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yalan Dizisi Konusu Nedir?

Yalan Dizisi Konusu Nedir?

Melike, kocasının katili olmakla suçlanmıştır. Cezasını çeken Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmanın hayalini kurmuştur. Fakat dışarıda, kendisini bekleyen yalanlarla kurulu dünyadan habersizdir.

Melike, kocasının kin dolu ailesiyle de karşı karşıya gelecektir. Henüz dışarıya adım attığının ilk günü, gerçeklerle mücadele etmek durumunda kalır. 

Melike'nin en büyük savaşı ise kızı Hazal ile yeniden bir bağ kurmak için olacaktır. Fakat Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir.

Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrenir ve harekete geçer. 

Hazal'ın yolu, Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da bu sayede kesişir. Berrin, Hazal'dan çok kolay kurtulacağını sanmıştır. Fakat öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çeker.

Tüm yalanların ortaya dökülmesi ise an meselesidir.

Yalan Dizisi Oyuncu Kadrosu

Yalan Dizisi Oyuncu Kadrosu

Yalan dizisinin başarılı oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibidir; 

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Erona

Yalan Dizisi Nerede Çekiliyor?

Yalan Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kanal D ekranlarının en yeni dizisi Yalan'ın çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi hem tarihi hem de turistik mekanlarında yapılıyor.

Yalan Dizisi Uyarlama mı?

Yalan Dizisi Uyarlama mı?

Senaryasunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı Yalan'ın uyarlama olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

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