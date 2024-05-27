Yalan Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Yalan Dizisi Nerede Çekiliyor?
Yalan Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Yalan Dizisi Nerede Çekiliyor?
Kanal D ekranlarının en yeni dizisi Yalan, 27 Mayıs Pazartesi günü ekran macerasına başladı. Yönetmen koltuğunda
Hakan İnan'ın oturduğu, senaristliğini ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun üstlendiği Yalan, ayrıca kadrosunda birbirinden başarılı isimleri buluşturuyor.
Peki Yalan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Yalan Dizisi Konusu Nedir?
Yalan Dizisi Oyuncu Kadrosu
Yalan Dizisi Nerede Çekiliyor?
Yalan Dizisi Uyarlama mı?
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