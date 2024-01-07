Yakınlarının Mutfakta Yaptıkları Tuhaf Davranışları Tüm Detaylarıyla Paylaşan 15 Kişi
Yakınlarının Mutfakta Yaptıkları Tuhaf Davranışları Tüm Detaylarıyla Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanlar birbirlerini ne kadar tanısalar da bazen yaptıkları hareketlere şaşırabilirler. Yakınlarının mutfakta yaptıkları tuhaf davranışlara şahit olan insanlar bu anları paylaştı. Buyurun...👇
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1. "Şef bıçaklarını duvara saplanmış halde tutan bir adam tanıyordum."
2. "Bir arkadaşımın buzdolabını açtım ve içinde 30-40 kutu krem şanti vardı. Başka hiçbir şey yoktu! Üç kişilik bir ailelerdi..."
3. "Eski kayınpederim geleneksel makarna ve et sosunun çok "acılı" olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle makarna yapar ve üstünü kıyma ve ketçapla kaplardı."
4. "Arkadaşım mutfakta yemek yaparken, mutfak havlusuyla köpeğinin poposunu sildi ve regl döneminde dedi. Aynı havluyu yemek yaparken kullanmaya devam etti."
5. "Arkadaşımın evinde kitap gibi dizilmiş kola şişeleri vardı. Ama sadece babası içebiliyordu. Biz kola içmek istediğimizde, dolaptaki eski koladan içebiliyorduk."
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6. "Yemek pişireceği zaman tamamen soyunan biriyle arkadaştım. Köpeğinin tüyleri yemeye karışmasın diye bunu yaptığını söylüyordu."
7. "Üniversitede oda arkadaşım suyu kaynatmanın en iyi yolunun kısık ateşte kaynatmak olduğunu söylüyordu."
8. "Bulaşık bezini sadece bir kere kullanan arkadaşım vardı. Ocağın üstünü, tezgahları, dolap önlerini silip çöpe atardı. Çok pahalıya mal olmalı."
9. "Amcam çiğ tavuğu tezgahın üstünde bırakmış ve üstü karınca dolmuştu. Haber verdim. Gelip karıncaları yıkadı ve tavuğu buzdolabına koydu."
10. "Eski oda arkadaşım önceki geceden, içinde eski kahve ve süt bulunan bir kahve fincanı alır ve sabah eski kahveyi dökmeden yenisini yapardı."
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11. "Arkadaşım beni aile yemeğine davet etti. Herkesin tabağında biraz spagetti kaldı. Annesi tabakta kalanları tekrar tencereye döktü."
12. "Çiğ eti çıplak elle kesip, çekmecelere, dolaplara ve buzdolabına dokunan bir arkadaşım vardı."
13. "Bir arkadaşımın mutfak eşyalarını, kedi kasesini ve elektrikli süpürgedeki filtreyi temizlemek için aynı süngeri kullandığını öğrendim."
14. "Arkadaşımın evinde kimsenin banyo lavabosunda dişlerini fırçalamasına veya ellerini yıkamasına izin verilmiyordu. Küvette ellerinizi yıkamanız ve mutfak lavabosunda dişlerinizi fırçalamanız gerekiyordu."
15. "Oda arkadaşım bir yoğurdu açar bir kaşık alır sonra yoğurdu ve kaşığı buzdolabına koyardı. Bunu her türlü yiyecekle yaptı. Bir süre sonra buzdolabı bunlardan ibaretti."
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