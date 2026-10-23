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Kurutma Makinesi Kullananlar Ne Diyor? Memnuniyet ve Şikayetler

Kurutma Makinesi Kullananlar Ne Diyor? Memnuniyet ve Şikayetler

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
23.10.2026 - 10:01
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Kurutma makinesi almadan önce herkesin aklındaki soru aynı: Kullananlar memnun mu, pişman olan var mı? Vestel kurutma makinelerine yapılan 836 gerçek kullanıcı yorumunu tek tek inceledik; neyi sevdiklerini de neden şikayet ettiklerini de anlatıyoruz.

Son Güncelleme: 15 Ekim 2026

Vestel kurutma makinesi kullananların büyük çoğunluğu memnun: vestel.com.tr'de listelenen 10 modelin toplam 836 kullanıcı yorumunun %96,9'u 4 ya da 5 yıldız, 1-2 yıldız verenlerin oranı ise yalnızca %1,4. Kullanıcıların en çok övdüğü şeyler çamaşırların çekmemesi, tüy ve tozun azalması, ütü yükünün hafiflemesi ve hızlı kurulum. En çok yorum alan Vestel KM 97402 WIFI 563 yorumda 4,8 puanda; 35 yorumlu Vestel KMI 108402 WIFI ise 4,9 puanla 3 yıldız ve altında tek bir değerlendirme almamış. Eleştirilerde en sık geçen konu ses seviyesi, onu kurutma süresi ve WiFi bağlantısı izliyor. Pişmanlık mı? En az 10 kullanıcı pişmanlığını 'keşke daha önce alsaydım' diye anlatıyor.

Vestel kurutma makinesi kullananlar memnun mu? 836 yorumun %96,9'u 4 ve 5 yıldız

Vestel kurutma makinesi kullananlar memnun mu? 836 yorumun %96,9'u 4 ve 5 yıldız

Vestel Kurutma Makinesi Kullananlar Memnun Mu?

Evet, Vestel kurutma makinesi kullananların büyük çoğunluğu memnun. vestel.com.tr'de listelenen 10 Vestel kurutma makinesine 836 kullanıcı yorumu yapılmış ve bunların 757'si (%90,6) 5 yıldız, 53'ü (%6,3) 4 yıldız. Yani her 100 kullanıcıdan yaklaşık 97'si makinesine 4 ya da 5 yıldız vermiş. 1 ve 2 yıldız veren toplam 12 kullanıcı var, bu da tüm yorumların %1,4'üne denk geliyor. Tüm yorumların ortalaması 4,8.

Vestel'in kendi sitesinde yer alan yapay zeka yorum özeti de aynı tabloyu çiziyor. vestel.com.tr'deki özete göre KM 97402 WIFI kullanıcıları en çok kurutma performansını, çamaşırların yumuşak çıkmasını ve tüy bırakmamasını öne çıkarıyor. KM 107402 WIFI kullanıcıları ise kullanım kolaylığını, fiyat-performans dengesini ve tüy ile tozu gidermesini vurguluyor.

Kullananların En Memnun Olduğu Çamaşır Kurutma Makinesi Hangisi?

Kullananların en memnun olduğu Vestel kurutma makinesi, yorum sayısı ve puan birlikte düşünüldüğünde Vestel KMI 108402 WIFI 10 Kg. Bu model 35 yorumda 4,9 puan almış; yorumların 33'ü 5 yıldız, 2'si 4 yıldız ve 3 yıldız ya da altında tek bir değerlendirme yok. Hemen arkasından iki model geliyor:

  • Vestel KM 107402 WIFI 10 Kg: 135 yorumda 4,9 puan, yorumların %93,3'ü 5 yıldız.
  • Vestel KM 97402 WIFI 9 Kg: 563 yorumla en çok değerlendirilen Vestel kurutma makinesi; 4,8 puanda ve 507 kullanıcı 5 yıldız vermiş.

Vestel KM 127402 WIFI, KMI 108402 G WIFI, KMI 98402 S WIFI ve KMI 108402 MS WIFI de 5,0 puanda, ama her birinin 2-4 yorumu olduğu için bu puanlar henüz az sayıda kullanıcıya dayanıyor. Tüm modellerin puan dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsin.

Çamaşır kurutma makinesi alınır mı? Vestel kullanıcılarının pişmanlığı çoğunlukla "neden daha önce almadım" oluyor

Çamaşır kurutma makinesi alınır mı? Vestel kullanıcılarının pişmanlığı çoğunlukla "neden daha önce almadım" oluyor

Çamaşır Kurutma Makinesi Alınır Mı, Pişman Olan Var Mı?

Vestel kullanıcılarının yorumlarına bakılırsa çamaşır kurutma makinesi alınır ve pişman olan çok az. 836 yorumdan yalnızca 12'si 1 ya da 2 yıldız; içlerinden biri, bir Hepsiburada kullanıcısı, KM 107402 WIFI için açıkça 'keşke almasaymışım' diyor. Öte yandan en az 10 kullanıcı pişmanlığını tam tersi yönde anlatıyor: Makineyi daha önce almadıkları için hayıflanıyorlar.

Vestel kullanıcılarından birkaç 'keşke daha önce' yorumu:

  • Vestel KM 97402 WIFI: 'Kurutma makinesi konusunda tek pişmanlığım geç almış olmam.'
  • Vestel KMI 98402 WIFI: 'Kurutma makinesini ilk kullandığım an neden daha önce almamışım dedim.'
  • Vestel KMI 108402 WIFI: 'Çok tereddüt etmiştim ama daha önce almadığıma pişman oldum.'
  • Vestel KM 97402 WIFI: 'Bu arada almayı hiç düşünmüyordum. Şimdi keşke daha önceden alsaymışım diyorum.'

Vestel Kurutma Makinesi Kullananlar En Çok Neyi Seviyor?

Vestel kurutma makinesi kullananlar en çok çamaşırın çekmemesini, tüy ve tozdan kurtulmayı ve ütü yükünün azalmasını seviyor. Yorumlarda öne çıkan memnuniyetler şunlar:

  • Çamaşır çekmiyor: 'Çok korkarak koydum çamaşırımı ama utandım resmen, un ufak bir küçültme falan olmadı.' (KM 97402 WIFI)
  • Tüy ve toz azalıyor: 'Evde tüy kavgamız bitti, herkese tavsiye ederim.' (KM 97402 WIFI)
  • Çamaşırlar yumuşak çıkıyor: 'Yumuşatma kullanmadan çamaşırların yumuşak çıkmasını sağlıyor.' (KM 97402 WIFI)
  • Ütü yükü hafifliyor: 'Çamaşır askısının yerini ve ütü yapmayı unuttum.' (KMI 98402 G WIFI)
  • Kurulum ve servis: Servis, kurulum ya da montajdan söz eden 78 yorumun yalnızca 3'ü olumsuz; geri kalanlar çoğunlukla hızlı kurulumdan ve ekiplerin ilgisinden bahsediyor.

Bir KM 107402 WIFI kullanıcısının dediği gibi makine 'özellikle kışın' işe yarıyor, çünkü çamaşırı kurutmak için havanın açmasını beklemek gerekmiyor.

Kurutma makinesi kullananlar en çok neden şikayet ediyor? Vestel yorumlarında ilk sırada ses seviyesi var

Kurutma makinesi kullananlar en çok neden şikayet ediyor? Vestel yorumlarında ilk sırada ses seviyesi var

Kurutma Makinesi Kullananlar En Çok Neden Şikayet Ediyor?

Vestel kurutma makinesi kullananların en sık dile getirdiği şikayet ses seviyesi; onu kurutma süresi ve WiFi bağlantısı izliyor. Bu eleştirilerin çoğu 4 ve 5 yıldızlı yorumların içinde, 'memnunum ama...' diye başlayan cümlelerde geçiyor. vestel.com.tr'deki KM 97402 WIFI yorum özeti de aynı üç konuyu sıralıyor ve bu durumların kişisel deneyime göre değişebileceğini not ediyor.

1. Ses Seviyesi

Vestel kurutma makinelerinde en çok konuşulan konu ses. Teknik bilgilere göre 10 modelin hepsi 64 dBA. Kullanıcılar sesi genelde 'biraz' yüksek bulduğunu söylüyor:

  • 'Çok memnunum, bir yıldızı sadece sesi bana biraz fazla yüksek geldiği için kırdım.' (KMI 98402 WIFI, 4 yıldız)
  • 'Ses biraz yüksek, onun haricinde normal. Parasına göre iyi, tavsiye ederim.' (KM 97402 WIFI, 4 yıldız)

Öte yandan aynı modeller için 'sessiz ve pratik', 'sessiz çalışıyor' diyen kullanıcılar da var.

2. Kurutma Süresi ve Nem

Birkaç kullanıcı programın ekranda görünen süreden uzun sürdüğünü ya da çamaşırları tam kurutmadığını yazıyor. Örneğin bir KM 97402 WIFI kullanıcısı kurutma sürelerinin daha kısa olmasını istediğini söylerken makineyi 'çok verimli' bulup 5 yıldız veriyor. Bir KM 107402 WIFI kullanıcısı ise uzun programda bile zaman zaman tam kurutma alamadığını belirtip 2 yıldız veriyor.

3. WiFi Bağlantısı

Birkaç kullanıcı makineyi Vestel Akıllı Yaşam uygulamasına bağlayamadığını yazıyor. İlginç olan şu ki bu kullanıcıların çoğu makineden yine de memnun. Bir KM 97402 WIFI kullanıcısı 'Ürün fiyatı ve kullanımı on numara, bir tek WiFi bağlantısını yapamadık' diyerek 5 yıldız veriyor.

Diğer Tekil Şikayetler

836 yorum içinde daha seyrek geçen eleştiriler de var: kırışık önleme fonksiyonundan beklediği sonucu alamayan, kullanım kılavuzunu yeterince açıklayıcı bulmayan ya da enerji tüketimini fazla bulan birer kullanıcı bulunuyor. Servis ve kurulumla ilgili 3 olumsuz yorum da bu grupta.

Çamaşır kurutma makinesi çamaşırları yıpratır mı? Çekmeden söz eden Vestel kullanıcılarının çoğu sorun yaşamamış

Çamaşır kurutma makinesi çamaşırları yıpratır mı? Çekmeden söz eden Vestel kullanıcılarının çoğu sorun yaşamamış

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşırları Yıpratır Mı?

Vestel kurutma makinesi kullananların yorumlarına göre çamaşırların yıpranması ya da çekmesi seyrek görülen bir durum. 836 yorum içinde çekme ya da küçülmeden söz eden 6 yorum var; bunların 5'inde kullanıcılar çamaşırlarının çekmediğini anlatıyor. Bir KM 97402 WIFI kullanıcısı ise 34 dakikalık programda çamaşırlarının küçüldüğünü yazıyor.

Kullanıcıların kumaşla ilgili deneyimlerinden birkaç örnek:

  • 'Çeşitli programları var, elbiselere zarar vermiyor.' (KM 97402 WIFI)
  • 'Çok kısa sürede kurutma yapıyor ve hiç zarar vermiyor.' (KMI 108402 WIFI)
  • 'Kazakları kuruturken küçülür mü diye düşündüm ama bir değişiklik olmadı.' (KM 97402 WIFI)
  • 'Çok güzel kurutuyor ve ütülenmiş gibi çıkıyor çamaşırlar.' (KMI 108402 WIFI)

Vestel Kurutma Makinelerinde Çamaşırı Korumaya Yönelik Hangi Özellikler Var?

Vestel kurutma makinelerinde kumaşı korumaya yönelik birkaç özellik bulunuyor. Teknik bilgilere ve ürün sayfalarına göre:

  • Nem sensörü: 10 modelin hepsinde var. Vestel'in özel karıştırıcıları çamaşırları öndeki nem sensörüne katlanmadan ulaştırıyor.
  • Özel karıştırıcı tasarım: Vestel'e göre yumuşak geçişli tasarımı sayesinde çamaşırları kat izi yapmadan döndürüyor.
  • Hassas program ve Narin fonksiyonu: 10 modelin teknik bilgilerinde listeleniyor.
  • Yünlü Havalandırma programı: KM serisi modellerin teknik bilgilerinde yer alıyor.
  • Aktif İyon Teknolojisi: KMI serisi modellerde çamaşırların elektrostatik yüklerden arınmış şekilde makineden çıkmasını ve daha kolay ütülenmesini sağlıyor.

Bir kullanıcının da hatırlattığı gibi kurutma derecesini gereğinden yüksek seçmek kıyafetler için iyi olmayabilir; bu yüzden çamaşırın türüne uygun programı seçmek fark yaratıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Vestel kurutma makinesi yorumları nereden geliyor?

Cevap: vestel.com.tr'deki ürün sayfalarında yer alan yorumlar, ürünün satın alındığı kaynaktan otomatik olarak aktarılıyor. Vestel kurutma makinelerinin 836 yorumunun 809'u Vestel mağazalarından (JetYorum), 18'i Hepsiburada'dan, 6'sı Trendyol'dan, 3'ü vestel.com.tr'den geliyor.

Soru: Vestel kurutma makinesi sesli mi çalışıyor?

Cevap: Teknik bilgilere göre vestel.com.tr'deki 10 Vestel kurutma makinesinin ses seviyesi 64 dBA. Yorumlarda bazı kullanıcılar sesi beklediğinden yüksek bulurken, KM 97402 WIFI ve KM 107402 WIFI kullanıcıları arasında makineyi 'sessiz' diye tarif edenler de var. Sese ne kadar hassas olduğun burada belirleyici oluyor.

Soru: Vestel kurutma makinesinin WiFi bağlantısında sorun yaşanıyor mu?

Cevap: 836 yorum içinde makineyi WiFi'ye bağlayamadığını yazan birkaç kullanıcı var; vestel.com.tr'deki KM 97402 WIFI yorum özetinde de bazı kullanıcıların WiFi bağlantısında sorun yaşadığı belirtiliyor. Bağlantıyı kuranlar ise Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla makineyi uzaktan kontrol edebilmekten memnun.

Soru: Vestel kurutma makinesinin servis ve kurulumu hakkında kullanıcılar ne diyor?

Cevap: Vestel kurutma makinesi yorumlarında servis, kurulum ya da montajdan söz eden 78 yorum var ve bunların yalnızca 3'ü olumsuz. Kullanıcılar daha çok hızlı teslimat ve kurulumdan, ekiplerin ilgisinden bahsediyor. vestel.com.tr'de kurutma makineleri ücretsiz montaj ve 3 yıl garantiyle satılıyor.

Sonuç: Vestel Kurutma Makinesi Alınır Mı?

Kullanıcı yorumlarına bakınca cevap büyük oranda evet. Kısaca:

  • Memnuniyet: 836 yorumun %96,9'u 4-5 yıldız, ortalama puan 4,8.
  • En memnun olunan modeller: 35 yorumda 4,9 puanlı Vestel KMI 108402 WIFI, 135 yorumda 4,9 puanlı Vestel KM 107402 WIFI ve 563 yorumda 4,8 puanlı Vestel KM 97402 WIFI.
  • En çok sevilenler: Çamaşırların çekmemesi, tüy ve tozun azalması, ütü yükünün hafiflemesi, hızlı kurulum.
  • En çok eleştirilenler: Ses seviyesi, kurutma süresi ve WiFi bağlantısı.
  • Pişmanlık: 1-2 yıldız verenler %1,4; 'keşke daha önce alsaydım' diyenler ise en az 10 kişi.

Kaynak: Puan ve yorum verileri 15 Ekim 2026 tarihinde vestel.com.tr Kurutma Makineleri kategorisindeki 10 ürünün sayfalarından derlenmiştir. Yorumlar kullanıcıların kendi ifadeleridir.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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