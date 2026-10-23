Kurutma Makinesi Kullananlar Ne Diyor? Memnuniyet ve Şikayetler
Kurutma makinesi almadan önce herkesin aklındaki soru aynı: Kullananlar memnun mu, pişman olan var mı? Vestel kurutma makinelerine yapılan 836 gerçek kullanıcı yorumunu tek tek inceledik; neyi sevdiklerini de neden şikayet ettiklerini de anlatıyoruz.
Son Güncelleme: 15 Ekim 2026
Vestel kurutma makinesi kullananların büyük çoğunluğu memnun: vestel.com.tr'de listelenen 10 modelin toplam 836 kullanıcı yorumunun %96,9'u 4 ya da 5 yıldız, 1-2 yıldız verenlerin oranı ise yalnızca %1,4. Kullanıcıların en çok övdüğü şeyler çamaşırların çekmemesi, tüy ve tozun azalması, ütü yükünün hafiflemesi ve hızlı kurulum. En çok yorum alan Vestel KM 97402 WIFI 563 yorumda 4,8 puanda; 35 yorumlu Vestel KMI 108402 WIFI ise 4,9 puanla 3 yıldız ve altında tek bir değerlendirme almamış. Eleştirilerde en sık geçen konu ses seviyesi, onu kurutma süresi ve WiFi bağlantısı izliyor. Pişmanlık mı? En az 10 kullanıcı pişmanlığını 'keşke daha önce alsaydım' diye anlatıyor.
Vestel kurutma makinesi kullananlar memnun mu? 836 yorumun %96,9'u 4 ve 5 yıldız
Çamaşır kurutma makinesi alınır mı? Vestel kullanıcılarının pişmanlığı çoğunlukla "neden daha önce almadım" oluyor
Kurutma makinesi kullananlar en çok neden şikayet ediyor? Vestel yorumlarında ilk sırada ses seviyesi var
Çamaşır kurutma makinesi çamaşırları yıpratır mı? Çekmeden söz eden Vestel kullanıcılarının çoğu sorun yaşamamış
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Vestel kurutma makinesi yorumları nereden geliyor?
Cevap: vestel.com.tr'deki ürün sayfalarında yer alan yorumlar, ürünün satın alındığı kaynaktan otomatik olarak aktarılıyor. Vestel kurutma makinelerinin 836 yorumunun 809'u Vestel mağazalarından (JetYorum), 18'i Hepsiburada'dan, 6'sı Trendyol'dan, 3'ü vestel.com.tr'den geliyor.
Soru: Vestel kurutma makinesi sesli mi çalışıyor?
Cevap: Teknik bilgilere göre vestel.com.tr'deki 10 Vestel kurutma makinesinin ses seviyesi 64 dBA. Yorumlarda bazı kullanıcılar sesi beklediğinden yüksek bulurken, KM 97402 WIFI ve KM 107402 WIFI kullanıcıları arasında makineyi 'sessiz' diye tarif edenler de var. Sese ne kadar hassas olduğun burada belirleyici oluyor.
Soru: Vestel kurutma makinesinin WiFi bağlantısında sorun yaşanıyor mu?
Cevap: 836 yorum içinde makineyi WiFi'ye bağlayamadığını yazan birkaç kullanıcı var; vestel.com.tr'deki KM 97402 WIFI yorum özetinde de bazı kullanıcıların WiFi bağlantısında sorun yaşadığı belirtiliyor. Bağlantıyı kuranlar ise Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla makineyi uzaktan kontrol edebilmekten memnun.
Soru: Vestel kurutma makinesinin servis ve kurulumu hakkında kullanıcılar ne diyor?
Cevap: Vestel kurutma makinesi yorumlarında servis, kurulum ya da montajdan söz eden 78 yorum var ve bunların yalnızca 3'ü olumsuz. Kullanıcılar daha çok hızlı teslimat ve kurulumdan, ekiplerin ilgisinden bahsediyor. vestel.com.tr'de kurutma makineleri ücretsiz montaj ve 3 yıl garantiyle satılıyor.
Sonuç: Vestel Kurutma Makinesi Alınır Mı?
Kullanıcı yorumlarına bakınca cevap büyük oranda evet. Kısaca:
- Memnuniyet: 836 yorumun %96,9'u 4-5 yıldız, ortalama puan 4,8.
- En memnun olunan modeller: 35 yorumda 4,9 puanlı Vestel KMI 108402 WIFI, 135 yorumda 4,9 puanlı Vestel KM 107402 WIFI ve 563 yorumda 4,8 puanlı Vestel KM 97402 WIFI.
- En çok sevilenler: Çamaşırların çekmemesi, tüy ve tozun azalması, ütü yükünün hafiflemesi, hızlı kurulum.
- En çok eleştirilenler: Ses seviyesi, kurutma süresi ve WiFi bağlantısı.
- Pişmanlık: 1-2 yıldız verenler %1,4; 'keşke daha önce alsaydım' diyenler ise en az 10 kişi.
Kaynak: Puan ve yorum verileri 15 Ekim 2026 tarihinde vestel.com.tr Kurutma Makineleri kategorisindeki 10 ürünün sayfalarından derlenmiştir. Yorumlar kullanıcıların kendi ifadeleridir.
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