Kurutma Makinesi Kullananlar Ne Diyor? Memnuniyet ve Şikayetler

Vestel Kurutma Makinesi Kullananlar Memnun Mu?

Evet, Vestel kurutma makinesi kullananların büyük çoğunluğu memnun. vestel.com.tr'de listelenen 10 Vestel kurutma makinesine 836 kullanıcı yorumu yapılmış ve bunların 757'si (%90,6) 5 yıldız, 53'ü (%6,3) 4 yıldız. Yani her 100 kullanıcıdan yaklaşık 97'si makinesine 4 ya da 5 yıldız vermiş. 1 ve 2 yıldız veren toplam 12 kullanıcı var, bu da tüm yorumların %1,4'üne denk geliyor. Tüm yorumların ortalaması 4,8.

Vestel'in kendi sitesinde yer alan yapay zeka yorum özeti de aynı tabloyu çiziyor. vestel.com.tr'deki özete göre KM 97402 WIFI kullanıcıları en çok kurutma performansını, çamaşırların yumuşak çıkmasını ve tüy bırakmamasını öne çıkarıyor. KM 107402 WIFI kullanıcıları ise kullanım kolaylığını, fiyat-performans dengesini ve tüy ile tozu gidermesini vurguluyor.

Kullananların En Memnun Olduğu Çamaşır Kurutma Makinesi Hangisi?

Kullananların en memnun olduğu Vestel kurutma makinesi, yorum sayısı ve puan birlikte düşünüldüğünde Vestel KMI 108402 WIFI 10 Kg. Bu model 35 yorumda 4,9 puan almış; yorumların 33'ü 5 yıldız, 2'si 4 yıldız ve 3 yıldız ya da altında tek bir değerlendirme yok. Hemen arkasından iki model geliyor:

Vestel KM 107402 WIFI 10 Kg: 135 yorumda 4,9 puan, yorumların %93,3'ü 5 yıldız.

135 yorumda 4,9 puan, yorumların %93,3'ü 5 yıldız. Vestel KM 97402 WIFI 9 Kg: 563 yorumla en çok değerlendirilen Vestel kurutma makinesi; 4,8 puanda ve 507 kullanıcı 5 yıldız vermiş.

Vestel KM 127402 WIFI, KMI 108402 G WIFI, KMI 98402 S WIFI ve KMI 108402 MS WIFI de 5,0 puanda, ama her birinin 2-4 yorumu olduğu için bu puanlar henüz az sayıda kullanıcıya dayanıyor. Tüm modellerin puan dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsin.