Arda Güler İki Yıl Önce Anlattığı Hayalini Gerçeğe Dönüştürmek İçin Harekete Geçti
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Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki Arda Güler, sahadaki performansının yanında bu kez Madrid'deki günlük hayatıyla gündeme geldi. Milli futbolcunun uzun süredir gerçekleştirmek istediği bir hayal için harekete geçtiği öğrenildi. Güler'in şehir içindeki ulaşımını bugüne kadar nasıl sağladığı ve iki yıl önce İspanyol basınına neler anlattığı da yeniden konuşulmaya başlandı.
Arda Güler sürücü kursuna kaydoldu.
Özel şoförle antrenmana gidiyordu.
Belçika karşısında attığı golle konuşulmuştu.
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