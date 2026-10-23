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Telefonunuzun Pilini Sessizce Tüketen 10 Hata: Çoğumuz Her Gün Yapıyoruz

Telefonunuzun Pilini Sessizce Tüketen 10 Hata: Çoğumuz Her Gün Yapıyoruz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 10:08
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Sabah yüzde 100 şarjla evden çıktığınız telefon öğleden sonra priz arıyorsa suçu hemen bataryaya atmayın. Pilin beklenenden hızlı bitmesinin ardında çoğu zaman gün içinde farkında olmadan tekrarladığımız küçük alışkanlıklar yatıyor. Apple ve Google'ın kullanıcılar için hazırladığı pil rehberleri, birkaç basit ayarla hem günlük şarj süresinin uzayabileceğini hem de bataryanın daha geç yıpranacağını gösteriyor. İşte telefonunuzun pilini sessizce tüketen 10 hata.

Kaynak: Apple

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Ekran parlaklığını gün boyu en üstte tutmak

Ekran parlaklığını gün boyu en üstte tutmak

Listenin başında telefonun en çok enerji harcayan parçası olan ekran var. Parlaklığı sonuna kadar açık tutmak güneş altında işe yarasa da evde, ofiste ya da akşam saatlerinde pilden boşuna yemek demek.

Apple ve Google'ın önerisi aynı: Işığı ortama göre kendisi ayarlayan otomatik parlaklık özelliğini açmak ya da kapalı alanda parlaklığı elle kısmak. Bu küçük değişiklikten gözleriniz de memnun kalacak.

Ekranın kendiliğinden kapanma süresini uzun bırakmak

Ekranın kendiliğinden kapanma süresini uzun bırakmak

Ekranın ne kadar parlak yandığı kadar ne kadar süre açık kaldığı da önemli. Telefonu masaya bıraktıktan sonra ekranın birkaç dakika boyunca boşuna yanması, gün içinde onlarca kez tekrarlandığında ciddi bir kayba dönüşüyor.

Google'ın Android rehberi, ekranın daha kısa sürede kapanmasını pil tasarrufunun ilk adımları arasında sayıyor. Çoğu kullanıcı için 30 saniye ile 1 dakika arası bir süre fazlasıyla yeterli.

Arka planda kendi kendine yenilenen uygulamaları görmezden gelmek

Arka planda kendi kendine yenilenen uygulamaları görmezden gelmek

Ekran karardığında telefonun da dinlendiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sosyal medya, haber ve alışveriş uygulamaları kapalıyken bile yeni içerik indirmeye, bildirim kontrol etmeye ve verilerini eşitlemeye devam edebiliyor.

iPhone'da Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenileme menüsünden bu özelliği tamamen ya da uygulama uygulama kapatmak mümkün. Android'de ise pil ayarlarından en çok tüketen uygulamaları kısıtlayabilirsiniz.

Konum iznini her uygulamaya açık bırakmak

Konum iznini her uygulamaya açık bırakmak

Arka planda çalışan uygulamaların en sinsi tarafı konum kullanımı. Harita, hava durumu ya da yemek siparişi uygulamasına konum izni vermek anlaşılır; ama fotoğraf düzenleyiciden oyuna kadar her uygulamanın yerinizi sürekli takip etmesi GPS'i boş yere çalıştırıyor.

Konum izinlerini 'yalnızca uygulamayı kullanırken' seçeneğine çekmek, hiç ihtiyacı olmayan uygulamalarda ise tamamen kapatmak bu tüketimi azaltıyor. Apple da konuma gerçekten ihtiyaç duymayan uygulamaların erişimini kapatmayı öneriyor.

Kablosuz ağ varken mobil veriye yüklenmek

Kablosuz ağ varken mobil veriye yüklenmek

Bağlantılar da pil hesabında önemli bir kalem. Google, mümkün olan her yerde mobil veri yerine Wi-Fi kullanmayı, mobil hizmete ihtiyaç duyulmayan anlarda ise uçak modunu açmayı öneriyor.

Bunun nedeni basit: Çekimin zayıf olduğu yerlerde telefon şebekeye bağlı kalabilmek için sürekli daha fazla güç harcıyor. Metroda, asansörde ya da bodrum katta şarjın gözle görülür şekilde erimesi bundan. Kullanmadığınız Bluetooth bağlantısını kapatmak da küçük ama işe yarayan bir adım.

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Klavye titreşimini ve tuş seslerini açık tutmak

Klavye titreşimini ve tuş seslerini açık tutmak

Gözden kaçan bir başka ayrıntı ise mesaj yazarken her tuşta hissettiğimiz o küçük titreşim. Titreşim, telefonun içindeki minik bir motorun çalışmasıyla oluşuyor ve gün boyu yazılan binlerce harfle birlikte bu da enerji faturasına ekleniyor.

Google, klavye seslerini ve titreşimini kapatmayı pil tasarrufu önerileri arasında açıkça sayıyor. Gün boyu mesajlaşan biriyseniz bu ayarı bir hafta kapalı tutup farkı kendiniz görebilirsiniz.

Telefonu güneş altında ya da sıcak arabada bırakmak

Telefonu güneş altında ya da sıcak arabada bırakmak

Ayarların ötesinde, telefonun bulunduğu ortam da pilin kaderini belirliyor. Apple'a göre telefonlar en verimli 16-22 derece arasında çalışıyor; 35 derecenin üzerindeki ortamlar ise batarya kapasitesine kalıcı zarar verebiliyor.

Yaz günü torpidoda unutulan, plajda havlunun üstünde saatlerce güneşte kalan ya da yol tarifi açıkken ön camdaki tutucuda kızgın güneşe maruz kalan telefonlar bu açıdan risk altında. Soğuk havada şarjın birden düşmesi ise genellikle geçici; telefon ısınınca pil de toparlanıyor.

Şarj ederken telefonu yastık altına koymak ya da kılıfını çıkarmamak

Şarj ederken telefonu yastık altına koymak ya da kılıfını çıkarmamak

Isı meselesi şarj sırasında daha da önem kazanıyor. Telefon şarj olurken zaten ısınıyor; üstüne kalın bir kılıf ya da yastık eklendiğinde bu ısı dışarı çıkamıyor.

Apple, şarj sırasında telefon belirgin şekilde ısınıyorsa kılıfın çıkarılmasını öneriyor. Gece şarjını yorganın ya da yastığın altında değil, komodin gibi düz ve hava alan bir yüzeyde yapmak bataryayı uzun vadede koruyor.

Pil kullanım ekranına hiç bakmamak

Pil kullanım ekranına hiç bakmamak

Bütün bu ayarlar arasında kaybolmadan önce bakılacak tek bir yer var: Telefonun kendi pil kullanım ekranı. Bu bölüm, son şarjdan bu yana hangi uygulamanın ne kadar enerji harcadığını yüzde olarak gösteriyor.

Neredeyse hiç açmadığınız bir uygulama listenin tepesindeyse sorun bataryada değil o uygulamada olabilir. Böyle bir durumda izinlerini kısıtlamak ya da uygulamayı tamamen silmek en hızlı çözüm. Google, artık kullanmadığınız hesapları kaldırmayı da öneriyor; çünkü telefona bağlı her hesap arka planda eşitleme yapıyor.

Karanlık temayı ve güç tasarrufu modunu kullanmamak

Karanlık temayı ve güç tasarrufu modunu kullanmamak

Son olarak telefonların zaten sunduğu pil dostu özellikleri kullanmamak da bir hata. Google'ın rehberinde karanlık tema ve uyarlanabilir pil özelliği, şarj süresini uzatan ayarlar arasında yer alıyor. Karanlık tema, özellikle siyah pikselleri tamamen kapatabilen ekranlarda fark yaratıyor.

Akşam olmadan şarjın azaldığını fark ettiğinizde güç tasarrufu modunu açmak da arka plan etkinliğini ve bazı görsel efektleri kısarak telefonu eve kadar idare ettirebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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