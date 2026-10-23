Telefonunuzun Pilini Sessizce Tüketen 10 Hata: Çoğumuz Her Gün Yapıyoruz

Listenin başında telefonun en çok enerji harcayan parçası olan ekran var. Parlaklığı sonuna kadar açık tutmak güneş altında işe yarasa da evde, ofiste ya da akşam saatlerinde pilden boşuna yemek demek.

Apple ve Google'ın önerisi aynı: Işığı ortama göre kendisi ayarlayan otomatik parlaklık özelliğini açmak ya da kapalı alanda parlaklığı elle kısmak. Bu küçük değişiklikten gözleriniz de memnun kalacak.