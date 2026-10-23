Telefonunuzun Pilini Sessizce Tüketen 10 Hata: Çoğumuz Her Gün Yapıyoruz
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Sabah yüzde 100 şarjla evden çıktığınız telefon öğleden sonra priz arıyorsa suçu hemen bataryaya atmayın. Pilin beklenenden hızlı bitmesinin ardında çoğu zaman gün içinde farkında olmadan tekrarladığımız küçük alışkanlıklar yatıyor. Apple ve Google'ın kullanıcılar için hazırladığı pil rehberleri, birkaç basit ayarla hem günlük şarj süresinin uzayabileceğini hem de bataryanın daha geç yıpranacağını gösteriyor. İşte telefonunuzun pilini sessizce tüketen 10 hata.
Kaynak: Apple
Ekran parlaklığını gün boyu en üstte tutmak
Ekranın kendiliğinden kapanma süresini uzun bırakmak
Arka planda kendi kendine yenilenen uygulamaları görmezden gelmek
Konum iznini her uygulamaya açık bırakmak
Kablosuz ağ varken mobil veriye yüklenmek
Klavye titreşimini ve tuş seslerini açık tutmak
Telefonu güneş altında ya da sıcak arabada bırakmak
Şarj ederken telefonu yastık altına koymak ya da kılıfını çıkarmamak
Pil kullanım ekranına hiç bakmamak
Karanlık temayı ve güç tasarrufu modunu kullanmamak
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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