Mafya İlişkileri Nedeniyle Hayatı Trajik Sonla Biten Arabeskin Kraliçesi Esengül'ün Hikayesi
Mafya İlişkileri Nedeniyle Hayatı Trajik Sonla Biten Arabeskin Kraliçesi Esengül'ün Hikayesi
Kaynak: http://www.turknostalji.com/esengul-b...
16 yaşında başlayan şöhret hayatı 25 yaşında nasıl biten arabeskin kraliçesi Esengül'ün mafya bağlantıları nedeniyle trajik bir sonla biten hayat hikayesini anlattık.
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'Deşme benim derdimi' diyerek muhteşem sesiyle bizleri alıp uzaklara götüren Esengül'ün içimizi paramparça eden acıklı hikayesini derledik.
Sanatçımızın gerçek adı Esen Ağan. 1969 yılında hayatı değişmeye başlayan Esengül, Ayhan Coşkun'un düzenlediği ses yarışmasını kazanmış ve Nükhet Duru'yla birlike ilk plağını doldurmuş.
Bu plakla birlikte ünlenmeye başlayan Esengül, Orhan Akçınar isimli gümrük komisyoncusu eşinin de desteğiyle sahnelere çıkmaya başlamış. Öyle müzik bilgisi olmayan biri de değil Esengül, ilk eğitimini annesinden daha sonra da birçok müzisyenden eğitim almış.
Daha 16 yaşındayken Lunapark Gazinosu'nda Emel Sayın'ın alt kadrosunda çıkmaya başlayan Esengül, çıkar çıkmaz başka bir gazinodan teklif almış ve Bebek Gazinosu'nda assolist olarak sahnelerin tozunu attırmaya başlamış.
Bu genç, güzel ve etrafına neşe saçan kadın döneminin en gözde isimlerinden biriymiş. Peşinden koşmayan gazino yokmuş.
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Esengül'ün yükselişi de çok hızlı olmuş. Hayatını çok hızlı yaşayan bir kadınmış. Bu aşk hayatı için de geçerli.
Zira kendisi ilk eşi Orhan Akçınar'dan boşanmış ve daha sonra Adnan Şenses'le imam nikahı kıymış. Adnan Şenses'in ardından da birlikte olduğu futbolcu Tayfun Kalkavan ile aşk yaşamış.
Esengül belki de onun ölümüne sebep olan olayın başlangıcını 1979 yılında bir gazinodaki sahnesi sırasında yaşamış. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında meşhur kabadayı Oflu İsmail Hacısüleymanoğlu da varmış.
Esengül'den bir parça söylemesini isteyen Hacısüleymanoğlu, Esengül'den 'Repetuarımda bu şarkı yok' yanıtını alınca silah çekip 2 kişiyi öldürmüş.
Rivayete göre de Esengül, hem Oflu İsmail ile hem de gazino sahibiyle ilişki kurmuş. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte de bu olay yaşanmış.
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Gazeteler de olayla ilgili 'bir şarkı yüzünden iki cana kıyıldı' başlığını atmış fakat durumun sadece şarkı meselesi olmadığı, Oflu İsmail'in yeni kurduğu ajansı gazino sahibinin istememesi ve Esengül'ü ajansa bağlamak istememesi olduğu söylenmiş o dönemde.
Birçok suçtan da yargılanan Oflu İsmail, bu olayın ardından yurt dışına kaçmış ve 36 yıl hapis cezası almış.
Esengül, silahlı saldırının ardından 20 gün sonra yine haberlere konu olmuş fakat bu sefer ölüm haberiyle. Sanatçı, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte trafik kazası geçirmiş ve Esengül daha 25 yaşındayken hayatını kaybetmiş.
Yakınları bu kazanın sıradan bir trafik kazası olmadığını, Esengül'ün öldürüldüğünü söylemiş.
Ölümünden yıllar sonra da kazayla ilgili bir devlet raporunda 'mafya tarafından trafik kazası süsü verilmiş olan cinayet' olduğu yazmış.
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Esengül'ün yeraltı dünyasıyla ilişki içinde olduğu hatta zamanında emniyetin takibinde olduğu da söyleniyormuş.
Bir şehir efsanesine göre de Esengül aslında ölmemiş ve mafyadan kurtulmak için 'trafik kazasında öldü.' denilerek yurt dışına kaçmış.
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