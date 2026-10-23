Uzak Mesafe İlişkisini Yürütmeyi Başaran 4 Burç
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Yengeç burcu, partnerinden uzaktayken birlikte geçirdiği güzel anları düşünerek güç buluyor.
Terazi burcu için sadakat tartışılmaz, ne kadar ayrı kalırsa kalsın partnerinin yanında duruyor.
Oğlak burcu, aylarca partnerini görememe ihtimalini olgunlukla karşılıyor.
Kova burcu, karmaşık duygularını mesajlara ve telefon konuşmalarına dökmekte usta.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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