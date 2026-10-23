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Uzak Mesafe İlişkisini Yürütmeyi Başaran 4 Burç

Uzak Mesafe İlişkisini Yürütmeyi Başaran 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 10:14
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Uzak mesafe ilişkileri kolay değil, yürümesi için yoğun emek ve iletişim gerekiyor. Astrolojiye göre bazı burçlar ise bu ilişkilerde gayet başarılı. Yüz yüze ilişkilerde gösterdikleri bağlılığı kilometrelerce uzaktaki partnerlerine de gösterebiliyorlar.

Ayrıntılar haberimizde.

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Yengeç burcu, partnerinden uzaktayken birlikte geçirdiği güzel anları düşünerek güç buluyor.

Yengeç burcu, partnerinden uzaktayken birlikte geçirdiği güzel anları düşünerek güç buluyor.

Tam bir su burcu olan Yengeç'in sevgisi deniz kadar derin ve sınırsız. Bir kez âşık olduğunda kolay kolay vazgeçmiyor, partnerine duyduğu hayranlığı uzun süre koruyor.

Ayrı kaldığında hüzne kapılmak yerine anılarına sığınıyor. O anıların sıcaklığı, bir sonraki buluşmaya kadar ona yetiyor.

Terazi burcu için sadakat tartışılmaz, ne kadar ayrı kalırsa kalsın partnerinin yanında duruyor.

Terazi burcu için sadakat tartışılmaz, ne kadar ayrı kalırsa kalsın partnerinin yanında duruyor.

Ne kadar süredir ayrı oldukları ya da ne zamandır birlikte oldukları onun için fark etmiyor. Yine de yalnızlıktan hoşlanmıyor ve partnerini uzun süre göremediğinde keyfi kaçabiliyor.

Yeniden bir araya geldiklerinde ise sanki hiç zaman geçmemiş gibi oluyor. Terazi kaybedilen zamanı telafi etmek için olabildiğince çok romantik akşam planlıyor.

Oğlak burcu, aylarca partnerini görememe ihtimalini olgunlukla karşılıyor.

Oğlak burcu, aylarca partnerini görememe ihtimalini olgunlukla karşılıyor.

İlişkilere sade ve gerçekçi bakıyor. Gerçek duygularını birine açması zaman alıyor ama o özel kişiyi bulduğunda yıllarca yanında kalıyor.

Bazı burçlar uzun ayrılıklar karşısında hayal kırıklığına uğrarken Oğlak bu durumu sakince kabulleniyor. Ayrı kalma fikrine takılmak yerine kavuşacakları anı dakika dakika sayıyor.

Kova burcu, karmaşık duygularını mesajlara ve telefon konuşmalarına dökmekte usta.

Kova burcu, karmaşık duygularını mesajlara ve telefon konuşmalarına dökmekte usta.

Zamanı yönetmekte zorlanıyor. Kendi düşüncelerine dalıp saatin kaç olduğunu, hatta haftanın hangi günü olduğunu unutabiliyor.

Uzak mesafe ilişkisinde başarılı olmasının nedeni de bu. Kafasındaki bitmeyen iç sesi bir mesajla ya da telefonla partnerine ulaştırıyor, partneri dünyanın neresinde olursa olsun.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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