Uzak Mesafe İlişkisini Yürütmeyi Başaran 4 Burç

Tam bir su burcu olan Yengeç'in sevgisi deniz kadar derin ve sınırsız. Bir kez âşık olduğunda kolay kolay vazgeçmiyor, partnerine duyduğu hayranlığı uzun süre koruyor.

Ayrı kaldığında hüzne kapılmak yerine anılarına sığınıyor. O anıların sıcaklığı, bir sonraki buluşmaya kadar ona yetiyor.