Hem Kendinizden Bir Parça Bulacağınız Hem Sinir Bozucu Olabilecek Ofislerin Vazgeçilmezi 17 Beyaz Yakalı Tipi
Hem Kendinizden Bir Parça Bulacağınız Hem Sinir Bozucu Olabilecek Ofislerin Vazgeçilmezi 17 Beyaz Yakalı Tipi
Kaynak: https://www.instagram.com/plaza_kafasi/
Kimden bahsettiğimizi bildiğinizden eminiz! Hatta birkaçıyla her gün birlikte çalışıyor bile olabilirsiniz. Gelin ofislerin vazgeçilmezi beyaz yaka tiplerine birlikte bakalım. Anlatması bizden hangisi size benziyor hangisi sinir bozucu karar vermesi sizden!
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1. 2 mail cevapladıktan sonra şu şekil triplere giren. Sizin de "tamam en çok sen yoruldun" diyesiniz gelmiyor mu?
2. Arkadaşlarının haber vermeden kahve molasına gittiğini gören.
3. Bir sürü plan yapıp zam oranını gördükten sonra krizlere giren.
4. Mesaiye başladıktan 2 dakika sonra molaya çıkanlar.
5. "Bugün sakin bir gün olacak" dedikten sonra sinir krizi geçirenler.
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6. Yöneticilerin anlattığı her şeyi onaylayanlar.
7. Mesaim bitti diye sevinirken telefonunda patronundan cevapsız çağrı görenler.
8. Herkesle çok iyi anlaşıp aslında "Kuş Uçuşu Aslı" gibi olanlar.
9. Her şeyi bildiğini sanıp sürekli yanlış düzeltenler.
10. Kontrol ettim demek varken "check ettim" diyen ve sürekli cümlelerin arasına İngilizce kelimeler ekleyenler.
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11. 2 günlük tatilden sonra işe adapte olamayanlar.
12. Yapılması gerekeni defalarca anlattıktan sonra hala anlayamayan elemanlara karşı içinden konuşanlar.
13. "2 kişinin bildiği sır sır değildir"i hayat mottosu belirleyenler. Bir de dedikodu değil bilgi paylaşımı diye savunanlar var tabii.
14. Bir giydiğini bir daha giymeyen ama maaş günü yaklaştığında parasızlıktan ağlayanlar.
15. Mesai bitimine yakın iş çıkmasın diye elinden geleni yapanlar.
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16. Ofisi birbirine kattıktan sonra hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davrananlar.
17. Girmeden 5 kahve içse de sabah toplantılarına bir türlü adapte olamayanlar.
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