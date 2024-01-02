Sevgilisi İstedi Diye Saçını Sarıya Boyamaya Karar Veren Kadını Vazgeçirmek İçin Tüm Twitter Seferber Oldu!
Sevgilisi İstedi Diye Saçını Sarıya Boyamaya Karar Veren Kadını Vazgeçirmek İçin Tüm Twitter Seferber Oldu!
Twitter yeni adıyla X'te bir kadın kullanıcı, sevgilisi istedi diye saçını sarıya boyatmaya karar verdi. Bu anları sosyal medyada paylaşan kadın, diğer Twitter kullanıcılarının vazgeçirme çabasıyla karşılaştı.
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Birçoğumuz bulunduğumuz romantik ilişkilerde partnerimiz için bazen büyük fedakarlıklarda bulunabiliyor...
Kimileri vakitlerinden kimileri konfor alanlarından kimileri ise evinden yurdundan fedakarlık ederek partnerlerine destek oluyorlar!
İnsan karşısındakini sevince, bir de bu sevgiyi hak ettiğini anlayınca yapamayacağı şey kalmıyor maalesef...
Ama tabii ki fazlası da zarar! Baktınız ki karşınızdaki kişi her seferinde isteklerini bir üst seviyeye çıkartıyor, ilişkide tek fedakarlık yapan sizsiniz veya bu fedakarlıklar sizi bambaşka birisine çeviriyor...
Bir de dış görünüş var tabii. Bazen partnerler birbirlerine 'Kilo mu versen?', 'Saçlarını mı boyasan?' ya da 'Sana da kızıl ne gider var ya, kızıl yapsana saçlarını' diyerek dış görünüşlerini değiştirmek istiyorlar.
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Tıpkı bu örnekte olduğu gibi! Bir Twitter yeni adıyla X kullanıcısı da erkek arkadaşının kendisine "Saçını sarı yap" diyerek emir verdiği mesajı hesabında paylaştı.
WhatsApp profil fotoğrafında kendisine ait fotoğrafının olmaması da ayrı bir olaydı tabii.
Bazı teoriler de atıldı ortaya...
Zaten bu soruya verilebilecek başka bir yanıt olduğunu düşünmüyorum!
İki gün sonra gecenin üçünce Balmumcu'nun önünde bırakılabilirsin...
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Kuaför Sabit Akkaya abi, acil göreve! Saçını göz göre göre sarıya boyatacak!
Verilmesi gereken bir diğer cevap örneği 👇
Peki siz sevgiliniz için saç renginizi değiştirir miydiniz?
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