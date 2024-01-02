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Sevgilisi İstedi Diye Saçını Sarıya Boyamaya Karar Veren Kadını Vazgeçirmek İçin Tüm Twitter Seferber Oldu!

Sevgilisi İstedi Diye Saçını Sarıya Boyamaya Karar Veren Kadını Vazgeçirmek İçin Tüm Twitter Seferber Oldu!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
02.01.2024 - 22:12

Twitter yeni adıyla X'te bir kadın kullanıcı, sevgilisi istedi diye saçını sarıya boyatmaya karar verdi. Bu anları sosyal medyada paylaşan kadın, diğer Twitter kullanıcılarının vazgeçirme çabasıyla karşılaştı.

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Birçoğumuz bulunduğumuz romantik ilişkilerde partnerimiz için bazen büyük fedakarlıklarda bulunabiliyor...

Birçoğumuz bulunduğumuz romantik ilişkilerde partnerimiz için bazen büyük fedakarlıklarda bulunabiliyor...

Kimileri vakitlerinden kimileri konfor alanlarından kimileri ise evinden yurdundan fedakarlık ederek partnerlerine destek oluyorlar!

Kimileri vakitlerinden kimileri konfor alanlarından kimileri ise evinden yurdundan fedakarlık ederek partnerlerine destek oluyorlar!

İnsan karşısındakini sevince, bir de bu sevgiyi hak ettiğini anlayınca yapamayacağı şey kalmıyor maalesef...

İnsan karşısındakini sevince, bir de bu sevgiyi hak ettiğini anlayınca yapamayacağı şey kalmıyor maalesef...

Ama tabii ki fazlası da zarar! Baktınız ki karşınızdaki kişi her seferinde isteklerini bir üst seviyeye çıkartıyor, ilişkide tek fedakarlık yapan sizsiniz veya bu fedakarlıklar sizi bambaşka birisine çeviriyor...

Ama tabii ki fazlası da zarar! Baktınız ki karşınızdaki kişi her seferinde isteklerini bir üst seviyeye çıkartıyor, ilişkide tek fedakarlık yapan sizsiniz veya bu fedakarlıklar sizi bambaşka birisine çeviriyor...

Hemen kaçın oradan!

Bir de dış görünüş var tabii. Bazen partnerler birbirlerine 'Kilo mu versen?', 'Saçlarını mı boyasan?' ya da 'Sana da kızıl ne gider var ya, kızıl yapsana saçlarını' diyerek dış görünüşlerini değiştirmek istiyorlar.

Bir de dış görünüş var tabii. Bazen partnerler birbirlerine 'Kilo mu versen?', 'Saçlarını mı boyasan?' ya da 'Sana da kızıl ne gider var ya, kızıl yapsana saçlarını' diyerek dış görünüşlerini değiştirmek istiyorlar.

Bazıları bunu gerçekten beğendikleri için isterken bazıları ise karşılarındaki kişiyi istedikleri kişiye dönüştürmek için istiyorlar.

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Tıpkı bu örnekte olduğu gibi! Bir Twitter yeni adıyla X kullanıcısı da erkek arkadaşının kendisine "Saçını sarı yap" diyerek emir verdiği mesajı hesabında paylaştı.

Tıpkı bu örnekte olduğu gibi! Bir Twitter yeni adıyla X kullanıcısı da erkek arkadaşının kendisine "Saçını sarı yap" diyerek emir verdiği mesajı hesabında paylaştı.
twitter.com

Hem de 'Kredi çektim, yarın kuafördeyim' açıklamasıyla!

WhatsApp profil fotoğrafında kendisine ait fotoğrafının olmaması da ayrı bir olaydı tabii.

WhatsApp profil fotoğrafında kendisine ait fotoğrafının olmaması da ayrı bir olaydı tabii.
twitter.com

Bazı teoriler de atıldı ortaya...

Bazı teoriler de atıldı ortaya...
twitter.com

Zaten bu soruya verilebilecek başka bir yanıt olduğunu düşünmüyorum!

Zaten bu soruya verilebilecek başka bir yanıt olduğunu düşünmüyorum!
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İki gün sonra gecenin üçünce Balmumcu'nun önünde bırakılabilirsin...

İki gün sonra gecenin üçünce Balmumcu'nun önünde bırakılabilirsin...
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Kuaför Sabit Akkaya abi, acil göreve! Saçını göz göre göre sarıya boyatacak!

Kuaför Sabit Akkaya abi, acil göreve! Saçını göz göre göre sarıya boyatacak!
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Verilmesi gereken bir diğer cevap örneği 👇

Verilmesi gereken bir diğer cevap örneği 👇

Peki siz sevgiliniz için saç renginizi değiştirir miydiniz?

Peki siz sevgiliniz için saç renginizi değiştirir miydiniz?
twitter.com
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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