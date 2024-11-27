Yabani 30 Kasım Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yabani 30 Kasım Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman?
NTC Medya imzalı başarılı yapım Yabani, reytingleri altüst etmeye devam ediyor. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla ikinci sezonda da adeta fırtınalar estiriyor. Ancak bu kez Yabani, RTÜK cezası ile gözleri üzerine çekti. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani 30 Kasım'da yayınlanacak mı? Yabani neden RTÜK cezası aldı?
İşte, detaylar...
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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani'nin başrollerinde Halit Özgür Sarı, İlayda Akdoğan, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Bertan Asllani, Yurdaer Okur ve Nergis Öztürk gibi birbirinden yetenekli oyuncular rol alıyor.
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Yabani Neden Program Durdurma Cezası Aldı?
İşte, 30 Kasım NOW TV Yayın Akışı
Yabani Yeni Bölüm Cumartesi Akşamı Yayınlanacak mı?
#Yabani yeni bölümüyle Cumartesi 20.00’de NOW’da. 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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