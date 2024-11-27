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Yabani 30 Kasım Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yabani 30 Kasım Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman?

RTÜK Yabani Dizisi Now TV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 22:03

NTC Medya imzalı başarılı yapım Yabani, reytingleri altüst etmeye devam ediyor. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla ikinci sezonda da adeta fırtınalar estiriyor. Ancak bu kez Yabani, RTÜK cezası ile gözleri üzerine çekti. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani 30 Kasım'da yayınlanacak mı? Yabani neden RTÜK cezası aldı? 

İşte, detaylar...

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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani'nin başrollerinde Halit Özgür Sarı, İlayda Akdoğan, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Bertan Asllani, Yurdaer Okur ve Nergis Öztürk gibi birbirinden yetenekli oyuncular rol alıyor.

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani'nin başrollerinde Halit Özgür Sarı, İlayda Akdoğan, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Bertan Asllani, Yurdaer Okur ve Nergis Öztürk gibi birbirinden yetenekli oyuncular rol alıyor.

Televizyon ekranlarındaki ikinci sezonunda da başarısına devam eden sevilen dizi bu kez RTÜK ile gündemde. Bugün gerçekleşen RTÜK olağan toplantısından çıkan kararla dizinin yayın hayatına döneceği tarih merak konusu oldu.

Yabani Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

Yabani Neden Program Durdurma Cezası Aldı?

Yabani, Deha, Arka Sokaklar ve Sahipsizler dizilerine RTÜK'ten yasak! 4 diziye birden getirilen yasakların nedeni ise açıklandı. 

Yabani, Deha ve Sahipsizler dizileri, RTÜK tarafından 'kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırıma tabi tutuldu.' Bu kapsamda, 'Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.' 

Peki, Yabani dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? Bu Cumartesi yeni bölüm var mı, yok mu? Gelin NOW TV'nin 30 Kasım 2024 yayın akışına birlikte göz atalım 👇

İşte, 30 Kasım NOW TV Yayın Akışı

İşte, 30 Kasım NOW TV Yayın Akışı

  • 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri - Yeni Bölüm

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı

  • 11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

  • 11.20 Memet Özer ile Mutfakta - Yeni Bölüm

  • 12.30 Kamera Arkası - Yeni Bölüm

  • 13.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

  • 16.15 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

  • 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

  • 20.00 Yabani - Yeni Bölüm

  • 23.30 Aşk Evlilik Boşanma

  • 04.30 Kefaret - ALT YAZILI

  • 06.00 Şahane Hayatım

Yabani Yeni Bölüm Cumartesi Akşamı Yayınlanacak mı?

Yabani Yeni Bölüm Cumartesi Akşamı Yayınlanacak mı?

Cezai işlem uygulanan Sahipsizler dizi 27 Kasım akşamı yeni bölümü ile televizyon ekranlarında yayınlandı. NOW TV'nin yayın akışına göre de bu Cumartesi akşamı Yabani dizisi 48. bölümüyle saat 20.00'de seyirci karşısına çıkacak. 

Ancak NTC Meyda'dan henüz RTÜK açıklamalarından sonra herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin twitter hesabından paylaşım yapıldı. Yine de yayın tarihine ilişkin olacak değişikliklere hazır olmakta fayda var. 

HER DETAY HABERİMİZDE YER ALACAK!

#Yabani yeni bölümüyle Cumartesi 20.00’de NOW’da. 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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