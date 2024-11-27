Yabani 30 Kasım Cumartesi Günü Var mı, Yok mu? Yabani Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yabani, Deha, Arka Sokaklar ve Sahipsizler dizilerine RTÜK'ten yasak! 4 diziye birden getirilen yasakların nedeni ise açıklandı.

Yabani, Deha ve Sahipsizler dizileri, RTÜK tarafından 'kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırıma tabi tutuldu.' Bu kapsamda, 'Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.'

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