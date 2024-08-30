Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu: Yabancı Uyruklu Çocuğa Metroda Saldırgan Tutuklandı

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğu dövdüğü görüntüler sosyal medyada yayılan 41 yaşındaki M.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu haberin ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.