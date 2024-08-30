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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu: Yabancı Uyruklu Çocuğa Metroda Saldırgan Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu: Yabancı Uyruklu Çocuğa Metroda Saldırgan Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 16:29 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 16:36

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğu dövdüğü görüntüler sosyal medyada yayılan 41 yaşındaki M.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu haberin ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

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İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman metrosunda satıcılık yapan savunmasız bir çocuğu dövdüğü görüntülenen M.D'nin gözaltı işlemi sonuçlandı.

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman metrosunda satıcılık yapan savunmasız bir çocuğu dövdüğü görüntülenen M.D'nin gözaltı işlemi sonuçlandı.

Etraftakilerin uyarıları ve engelleme çalışmalarına rağmen yabancı uyruklu çocuğa vahşice saldıran M.D ile ilgili açıklama Bakan Tunç'tan geldi.

Etraftakilerin uyarıları ve engelleme çalışmalarına rağmen yabancı uyruklu çocuğa vahşice saldıran M.D ile ilgili açıklama Bakan Tunç'tan geldi.

Yılmaz Tunç, saldırganın Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını açıkladı. Paylaşımında Tunç, "Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz" dedi.

Yılmaz Tunç, saldırganın Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını açıkladı. Paylaşımında Tunç, "Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tutuklamayı kamuoyu ile paylaştığı bilgilendirme mesajı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tutuklamayı kamuoyu ile paylaştığı bilgilendirme mesajı:

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