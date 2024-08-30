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Gözaltına Alındı: Metroda Yabancı Uyruklu Çocuğu Dövmüştü

Gözaltına Alındı: Metroda Yabancı Uyruklu Çocuğu Dövmüştü

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 11:29

İstanbul’da metroda yabancı uyruklu çocuğu dövdüğü görüntüler sosyal medyada yayınlanan 41. yaşındaki M.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez” diyerek paylaştı.

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İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman metrosunda satıcılık yapan yabancı uyruklu bir çocuğun dayak yediği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman metrosunda satıcılık yapan yabancı uyruklu bir çocuğun dayak yediği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Görüntüler 👇

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tepki çeken görüntüler sonrasında saldırgan 41. yaşındaki M.D.’nin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tepki çeken görüntüler sonrasında saldırgan 41. yaşındaki M.D.’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımı 👇

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