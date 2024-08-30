Gözaltına Alındı: Metroda Yabancı Uyruklu Çocuğu Dövmüştü

İstanbul’da metroda yabancı uyruklu çocuğu dövdüğü görüntüler sosyal medyada yayınlanan 41. yaşındaki M.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez” diyerek paylaştı.