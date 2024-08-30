Narin'in Kaybolması Sonrasında Gündeme Geldi: 'Amber Alarmı' Türkiye’ye de Gelsin Çağrısı

Diyarbakır’da 10 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürerken, yurt dışında kayıp vakalarında kullanılan “Amber Alarmı” sisteminin Türkiye’ye de gelmesi için kampanya başlatıldı. Alarm sayesinde, kayıp vakası yaşandığı an çevredeki herkesin telefonuna acil durum mesajı gidiyor ve kaybolan kişinin daha kolay bulunması sağlanıyor.