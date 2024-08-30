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Narin'in Kaybolması Sonrasında Gündeme Geldi: 'Amber Alarmı' Türkiye’ye de Gelsin Çağrısı

Narin'in Kaybolması Sonrasında Gündeme Geldi: 'Amber Alarmı' Türkiye’ye de Gelsin Çağrısı

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 09:22

Diyarbakır’da 10 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürerken, yurt dışında kayıp vakalarında kullanılan “Amber Alarmı” sisteminin Türkiye’ye de gelmesi için kampanya başlatıldı. Alarm sayesinde, kayıp vakası yaşandığı an çevredeki herkesin telefonuna acil durum mesajı gidiyor ve kaybolan kişinin daha kolay bulunması sağlanıyor.

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Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.

RTÜK, olayla ilgili dün akşam yayın yasağı geldiğini açıklamıştı.

RTÜK, olayla ilgili dün akşam yayın yasağı geldiğini açıklamıştı.

Ekol TV’den Yağmur Kaya’nın haberine göre, Narin’in kaybolmasıyla birlikte yurt dışında kullanılan “Amber Alarmı” sisteminin Türkiye’de de olması için kampanya başlatıldı.

Ekol TV’den Yağmur Kaya’nın haberine göre, Narin’in kaybolmasıyla birlikte yurt dışında kullanılan “Amber Alarmı” sisteminin Türkiye’de de olması için kampanya başlatıldı.

Kaynak

Change.org’da "Kayıp çocukların hızlı şekilde bulunması için 'Amber Alarmı' Türkiye'de de hayata geçmeli" başlığında imza kampanyası başlatıldı.

Change.org’da "Kayıp çocukların hızlı şekilde bulunması için 'Amber Alarmı' Türkiye'de de hayata geçmeli" başlığında imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyası şu ifadeyle duyuruldu: "Amerika'da kayıp çocuk vakalarında kullanılan bir sistem var. Adı Amber Alert (Amber Alarmı). Bir çocuk kaybolduğunda bölgede yaşayan insanların telefonuna yüksek alarmlı bir mesaj gidiyor. Mesajda çocuğa ilişkin bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda bütün uydu, TV, radyo, kablo, yollardaki elektronik board'larda ilan ediliyor ve çocukların daha hızlı şekilde bulunması sağlanıyor.

İmza kampanyası şu ifadeyle duyuruldu: "Amerika'da kayıp çocuk vakalarında kullanılan bir sistem var. Adı Amber Alert (Amber Alarmı). Bir çocuk kaybolduğunda bölgede yaşayan insanların telefonuna yüksek alarmlı bir mesaj gidiyor. Mesajda çocuğa ilişkin bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda bütün uydu, TV, radyo, kablo, yollardaki elektronik board'larda ilan ediliyor ve çocukların daha hızlı şekilde bulunması sağlanıyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de son 9 yılda kaybolan çocuk sayısı toplam 104 bin 53.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de son 9 yılda kaybolan çocuk sayısı toplam 104 bin 53.

Amber Alarmı’nın ismi, ABD’de 9 yaşında evinin önünden kaçırılan ve sonrasında cansız bedeni bulunan Amber Hagermen isimli çocuktan geliyor.

Amber Alarmı’nın ismi, ABD’de 9 yaşında evinin önünden kaçırılan ve sonrasında cansız bedeni bulunan Amber Hagermen isimli çocuktan geliyor.

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