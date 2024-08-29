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Türkiye Narin’i Arıyor! Günlerdir Kayıp Olan Narin’in Gözaltına Alınan Ağabeyi Serbest Bırakıldı

Türkiye Narin’i Arıyor! Günlerdir Kayıp Olan Narin’in Gözaltına Alınan Ağabeyi Serbest Bırakıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.08.2024 - 00:34 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 01:06

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.

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Türkiye, 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin’i arıyor.

Türkiye, 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin’i arıyor.

Birçok farklı kaynaktan Narin ile ilgili bilgiler geliyor ancak RTÜK bilgi karmaşasına sebebiyet vermemesi sebebiyle Narin haberlerine yayın yasağı getirdi.

Birçok farklı kaynaktan Narin ile ilgili bilgiler geliyor ancak RTÜK bilgi karmaşasına sebebiyet vermemesi sebebiyle Narin haberlerine yayın yasağı getirdi.

Yayın yasağı sonrasında Narin’i arama çalışmaları da devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Yayın yasağı sonrasında Narin’i arama çalışmaları da devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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