Türkiye Narin’i Arıyor! Günlerdir Kayıp Olan Narin’in Gözaltına Alınan Ağabeyi Serbest Bırakıldı
Türkiye Narin’i Arıyor! Günlerdir Kayıp Olan Narin’in Gözaltına Alınan Ağabeyi Serbest Bırakıldı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin’i arıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok farklı kaynaktan Narin ile ilgili bilgiler geliyor ancak RTÜK bilgi karmaşasına sebebiyet vermemesi sebebiyle Narin haberlerine yayın yasağı getirdi.
Yayın yasağı sonrasında Narin’i arama çalışmaları da devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın