Geçen Sene de Yoktu: Diyanet’in Hutbesinde Atatürk’e Yer Verilmedi
Geçen Sene de Yoktu: Diyanet’in Hutbesinde Atatürk’e Yer Verilmedi
Diyanet işleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde Atatürk’e yer verilmedi. Diyanet’in, daha önceki hutbelerinde de Atatürk’ün olmaması tepki çekmişti.
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlanırken, Diyanet işleri Başkanlığı Cuma hutbesinde Atatürk’ü unuttu.
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Diyanet’in, "Bizi biz yapan, bizi millet kılan ruh" başlığı ile hazırlanan Cuma hutbesinde Atatürk’ün ismi geçmedi.
"Bedir’den Malazgirt’e; Çanakkale’den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne; 15 Temmuz’dan günümüze kadar î’lây-i kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Hutbemi, İstiklâl Marşımızın aziz milletimize ebedi istiklâli müjdelediği şu mısra ile bitiriyorum: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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