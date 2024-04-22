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Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Konu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arapça Bilmiyor mu?

Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Konu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arapça Bilmiyor mu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.04.2024 - 00:53

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili sosyal medyada yayılan bir video tartışmalara neden oldu. Erbaş, kendisine Arapça olarak sorulan bir soruyu anlayamayınca tercüme yapılmasını istedi, sorulan soruya da Türkçe yanıt verdi. Diyanet’in resmi sitesindeki özgeçmişinde “İleri seviyede Arapça ve Fransızca bilmektedir” yazan Ali Erbaş’ın bu hareketi sosyal medyada “Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?” Sorularına ve tartışmalarına neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Irak’a giden isimlerden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Irak’a giden isimlerden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Erbaş, Rûdaw muhabirinin kendisine sorduğu Arapça soruyu anlayamayınca tercüman istedi, soruya da Türkçe yanıt verdi.

Ali Erbaş'ın özgeçmişinde ileri derecede Arapça bildiği bilgisi Diyanet'in sitesinde yer alıyor ancak bu video sonrasında sosyal medyada "Arapça bilmiyor mu" tepkileri oluştu.

Ali Erbaş'ın özgeçmişinde ileri derecede Arapça bildiği bilgisi Diyanet'in sitesinde yer alıyor ancak bu video sonrasında sosyal medyada "Arapça bilmiyor mu" tepkileri oluştu.

Gazeteci İsmail Saymaz da tepki verenlerden oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz da tepki verenlerden oldu.
twitter.com
twitter.com
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