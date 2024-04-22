Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Konu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arapça Bilmiyor mu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili sosyal medyada yayılan bir video tartışmalara neden oldu. Erbaş, kendisine Arapça olarak sorulan bir soruyu anlayamayınca tercüme yapılmasını istedi, sorulan soruya da Türkçe yanıt verdi. Diyanet’in resmi sitesindeki özgeçmişinde “İleri seviyede Arapça ve Fransızca bilmektedir” yazan Ali Erbaş’ın bu hareketi sosyal medyada “Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?” Sorularına ve tartışmalarına neden oldu.