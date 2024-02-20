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Virajı Alamayıp Dereye Uçan Motorcunun Görüntüleri Viral Oldu

Virajı Alamayıp Dereye Uçan Motorcunun Görüntüleri Viral Oldu

Kahramanmaraş Kaza
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 22:13

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Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsünün hızını ayarlayamayarak girdiği virajda bakışının kaçması sonucu dereye uçtu. O anlar sosyal medyada viral olurken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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Kahramanmaraş'ta gidiş geliş olan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü hızını ayarlayamayarak girdiği virajda karşı şeride savruldu.

Kahramanmaraş'ta gidiş geliş olan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü hızını ayarlayamayarak girdiği virajda karşı şeride savruldu.

Araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kaza yapan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kaza yapan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün kaza yaptığı anlar 🎥

Arkadaşlarıyla birlikte motosikletin dere yatağından çıkarılma görüntülerini de paylaşan sürücü, motorun tek seferde çalışmasını hayretle karşıladı. 🎥

Viral olan görüntülere sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları kazanın, sürücünün viraja hızlı girmesi ve bakışının kaçması sonucu gerçekleştiğini söyledi. 👇

Viral olan görüntülere sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları kazanın, sürücünün viraja hızlı girmesi ve bakışının kaçması sonucu gerçekleştiğini söyledi. 👇
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