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Verdiğin Cevaplara Göre Hayata Dair Umutlarınla Eşleşen Şarkıyı Buluyoruz!

etiket Verdiğin Cevaplara Göre Hayata Dair Umutlarınla Eşleşen Şarkıyı Buluyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 20:22

Hayat, bazen zorlayıcı olsa da umut, her zaman içimizde bir ışık olarak yanar. Şimdi, verdiğin cevaplara göre hayata dair umutlarını ve duygularını yansıtan şarkıyı bulmak için buradayız! Seçimlerin, ruh halini ve hayata bakış açını açığa çıkaracak. Hadi, bu melodik yolculuğa birlikte çıkalım ve seni en çok yansıtan şarkıyı keşfedelim!

Hazırsan başlayalım👇

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1. Geleceğini düşünmek seni nasıl hissettiriyor?

2. Neredeyse yeni yıla gireceğiz. 2025 için heyecanlanıyor musun?

3. Sana yanlış yapan insanlar ikinci bir şansı hak ediyorlar mı?

4. Hayatında neye en çok değer verirsin?

5. Gelecekten en çok neyi umuyorsun?

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6. Kendine olan öz güvenini puanla!

7. Kendini nasıl görüyorsun? Mesela sen değerli biri misin?

8. Son olarak, sana en çok ne iyi gelir?

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miray soysal
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