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Verdiğimiz Görsellerin Hangi Taylor Swift Albümüne Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Verdiğimiz Görsellerin Hangi Taylor Swift Albümüne Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 01:20

Taylor Swift'in fotoğraflarının hangi albümüne ait olduğunu bulabilecek misin?

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Bu fotoğraf hangi albümüne ait?

Bu fotoğraf hangi albümüne ait?

Peki bu fotoğraf hangi albümüne ait?

Peki bu fotoğraf hangi albümüne ait?

Bizce bunu bilirsin! Bu fotoğraf hangi albümüne ait?

Bizce bunu bilirsin! Bu fotoğraf hangi albümüne ait?

Bu fotoğraf 2020'de yayımladığı albüme ait. Hangisi olabilir?

Bu fotoğraf 2020'de yayımladığı albüme ait. Hangisi olabilir?

Devam devam! Hangi albüm olduğunu biliyor musun?

Devam devam! Hangi albüm olduğunu biliyor musun?
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Bunu bilebilecek misin?

Bunu bilebilecek misin?

Birazcık kolay: Bu albümü bildin mi?

Birazcık kolay: Bu albümü bildin mi?

Son olarak bunu tahmin edebilir misin?

Son olarak bunu tahmin edebilir misin?

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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