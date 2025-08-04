Venüs Burcuna Göre Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Astrolojinin kişiliğimiz, davranışlarımız ve hatta dış görünüşümüz hakkında söylediği pek çok şey var. Bugün Venüs burcunu müzik açısından ele alacağız. Venüs burcuna göre dinlemen gereken şarkıyı öğrenmek için hemen aşağı kaydır!
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Önce cinsiyetini öğrenelim.
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Burcunu seçer misin?
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Melike Şahin - Durma Yürüsene!
Semicenk - Batık Gemi!
Sıla - Tam da Bugün!
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Aşkın Nur Yengi - Sevgilim!
Bendeniz - Kırmızı Biber!
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Nilipek - Gözleri Aşka Gülen!
Kayahan - Şikayetimn Var!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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Hande Yener - Teşekkürler