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Vefat Eden Kadına Taburcu Oldu Dediler: Bir Yıllık Araştırmayla Ortaya Çıktı!

Vefat Eden Kadına Taburcu Oldu Dediler: Bir Yıllık Araştırmayla Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.08.2024 - 14:13

ABD'de bir aile, hastaneden taburcu edildiği söylenen kızlarını tam bir yıl boyunca aradı. Aile, bir yılın sonunda acı haberle sarsıldı. Hastaneden taburcu edildiği söylenen kadının vefat ettiği öğrenildi. 

Aile, hastaneye dava açtı.

Kaynak: Bored Panda

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ABD'deki bir hastanede akılalmaz bir olay yaşandı.

ABD'deki bir hastanede akılalmaz bir olay yaşandı.

Jessie Peterson, Kaliforniya Mercy San Juan Tıp Merkezi'nde 2023 yılının Nisan ayında hayatını kaybetti. Fakat Jessie'nin vefat ettiği, ailesi tarafından tam bir yıl sonra öğrenildi.

Hastane, kadının ailesine kızlarının 'taburcu edildiğini' söylemişti. Fakat gerçek çok daha farklıydı.

Hastane, kadının ailesine kızlarının 'taburcu edildiğini' söylemişti. Fakat gerçek çok daha farklıydı.

Bored Panda'nın aktardığına göre, hastane vefat eden kadının cesedini bir depolama tesisine göndermişti. Bundan ise ne kadının annesinin de kız kardeşinin haberi vardı.

Kızlarını bir türlü bulamayan aile, yaklaşık bir yıllık araştırmanın sonucunda acılı habere ulaştı.

Kızlarını bir türlü bulamayan aile, yaklaşık bir yıllık araştırmanın sonucunda acılı habere ulaştı.

Hastane, aileye kızlarının hastaneden taburcu olduğunu ve kendi çıkış işlemlerini kendisinin yaptığını söylemişti. 

Aile, hastaneye dava açtı.

Dava dilekçesinde "Mercy San Juan (Tıp Merkezi) Jessie'yi bir depoda sakladı. Ailesi kızlarının izini sürerken Jessie yaklaşık bir yıl boyunca çürümeye terk edildi." ifadelerine yer verildi.

Dava dilekçesinde "Mercy San Juan (Tıp Merkezi) Jessie'yi bir depoda sakladı. Ailesi kızlarının izini sürerken Jessie yaklaşık bir yıl boyunca çürümeye terk edildi." ifadelerine yer verildi.

Jessie'nin tip 1 diyabet hastası olduğu ve geçirdiği şok nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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