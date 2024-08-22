Vefat Eden Kadına Taburcu Oldu Dediler: Bir Yıllık Araştırmayla Ortaya Çıktı!
Vefat Eden Kadına Taburcu Oldu Dediler: Bir Yıllık Araştırmayla Ortaya Çıktı!
ABD'de bir aile, hastaneden taburcu edildiği söylenen kızlarını tam bir yıl boyunca aradı. Aile, bir yılın sonunda acı haberle sarsıldı. Hastaneden taburcu edildiği söylenen kadının vefat ettiği öğrenildi.
Aile, hastaneye dava açtı.
Kaynak: Bored Panda
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ABD'deki bir hastanede akılalmaz bir olay yaşandı.
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Hastane, kadının ailesine kızlarının 'taburcu edildiğini' söylemişti. Fakat gerçek çok daha farklıydı.
Kızlarını bir türlü bulamayan aile, yaklaşık bir yıllık araştırmanın sonucunda acılı habere ulaştı.
Dava dilekçesinde "Mercy San Juan (Tıp Merkezi) Jessie'yi bir depoda sakladı. Ailesi kızlarının izini sürerken Jessie yaklaşık bir yıl boyunca çürümeye terk edildi." ifadelerine yer verildi.
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