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Uzun Zamandır Partilemedik: Keyfinizi Katlayıp Neşenizi Yerine Getirecek 13 Şarkı

etiket Uzun Zamandır Partilemedik: Keyfinizi Katlayıp Neşenizi Yerine Getirecek 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 23:34

Bu şarkılar bize iyi geliyor. Enerjimizi yerine getirerek günümüzü güzelleştiren o liste burada!

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1. Maroon 5 - Sugar

2. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monae

3. Tyla - Water

4. Omah Lay - Soso

5. AnnenMayKantereit & Giant Rooks - Tom's Dinner

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6. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody

7. Dua Lipa - Levitating ft. DaBaby

8. Miley Cyrus - Flowers

9. David Guetta - Titanium ft. Sia

10. Daft Punk - Get Lucky

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11. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us ft. Ray Dalton

12. Katy Perry - Last Friday Night

13. LMFAO - Sexy And I Know It

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