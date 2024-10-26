Uzun Zamandır Partilemedik: Keyfinizi Katlayıp Neşenizi Yerine Getirecek 13 Şarkı
Uzun Zamandır Partilemedik: Keyfinizi Katlayıp Neşenizi Yerine Getirecek 13 Şarkı
Bu şarkılar bize iyi geliyor. Enerjimizi yerine getirerek günümüzü güzelleştiren o liste burada!
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1. Maroon 5 - Sugar
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2. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monae
3. Tyla - Water
4. Omah Lay - Soso
5. AnnenMayKantereit & Giant Rooks - Tom's Dinner
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6. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody
7. Dua Lipa - Levitating ft. DaBaby
8. Miley Cyrus - Flowers
9. David Guetta - Titanium ft. Sia
10. Daft Punk - Get Lucky
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