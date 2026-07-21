Üzgünken Neden Daha Da Üzgün Şarkılar Dinleriz?

Hüzünlü müzikler aslında bize sadece mutsuzluk hissi vermiyor. Bunun yanında huzur, özlem hatta umut gibi duygular da yaşatıyorlar. Bu yüzden mutsuzken bu tarz müzikleri dinleyebiliyoruz. Üzgün bir şarkı olsa da bize hissettirdiği duygular çok daha fazla.