Üzgünken Neden Daha Da Üzgün Şarkılar Dinleriz?
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Üzgün hissettiğimizde bize moral veren değil de bizi daha çok üzen şarkılar dinliyoruz genelde. Bunu kendimize neden yapıyoruz peki? Mutsuz hissederken bizi daha çok mutsuzluğa sürükleyen şarkıları dinlememizin bir nedeni var elbette!
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Duygularımızın anlaşılmasını istiyoruz.
Müzik bizim yerimize konuşuyor!
Üzüntüyü bastırmak istemiyoruz.
Ağlamak iyi hissettirebiliyor.
Yaşadıklarımız sadece bize özel değil.
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Mutsuzken geçmişi daha çok düşünüyoruz.
Müzik bize güvenli bir alan sunuyor.
Hüzünlü müzikler aslında sadece mutsuz hissettirmiyor.
Mutsuz eden şarkılar yaşadıklarımızı anlamlandırmaya da yardımcı oluyor.
Mutsuzken enerjik şarkılar bize iyi gelmiyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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