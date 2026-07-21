article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Üzgünken Neden Daha Da Üzgün Şarkılar Dinleriz?

etiket Üzgünken Neden Daha Da Üzgün Şarkılar Dinleriz?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Üzgün hissettiğimizde bize moral veren değil de bizi daha çok üzen şarkılar dinliyoruz genelde. Bunu kendimize neden yapıyoruz peki? Mutsuz hissederken bizi daha çok mutsuzluğa sürükleyen şarkıları dinlememizin bir nedeni var elbette!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duygularımızın anlaşılmasını istiyoruz.

Üzgün olduğumuzda enerjik şarkılar dinleyemiyoruz. O an o şarkıları dinleyememizin nedeni duygularımızla uyuşmaması. Üzgünken üzgün şarkılar dinleyerek yaşadıklarımızın anlaşıldığını hissediyoruz. Bu da kendi duygularımızın normal olduğunu hissettiriyor aslında.

Müzik bizim yerimize konuşuyor!

Biz konuşamadığımızda müzik bizim yerimize konuşuyor. Yani üzgünken belki acılarını kelimelere dökemiyorsun ama dinlediğin müzik bunu senin yerine yapıyor. Şarkının sözleri, biz anlatamazsak bile o an yaşadıklarımızı en iyi şekilde ifade ediyor.

Üzüntüyü bastırmak istemiyoruz.

Mutsuzken insan her zaman enerjisini toplamak ve mutlu hissetmek istemiyor. O anlarda insan üzgün hissederken duyguyu bastırıp hayata devam etmek yerine duyguyu yaşamak istiyor. Bu da hüzünlü müzikler dinlemeye neden oluyor zaten.

Ağlamak iyi hissettirebiliyor.

Üzgünken ağlamak iyi gelebiliyor. Duygusal şarkılar dinlerken insan ağlayabiliyor. Bu da üzgünken bile iyi hissetmeye yardımcı oluyor. Hüzünlü şarkılar duyguları ortaya çıkardığı için ağlamayı sağlıyor aslında. O yüzden mutsuzken kendimizi rahatlatmak için daha mutsuz eden şarkılar dinleyebiliyoruz.

Yaşadıklarımız sadece bize özel değil.

Kötü bir durumdayken insan kendini çok yalnız hissediyor. Ama dinlediğimiz hüzünlü müzikler bu durumu sadece bizim yaşamadığımıza işaret ediyor. Yani bunları yaşarken yalnız olmadığımızı ve herkesin başına gelebileceğini görüyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutsuzken geçmişi daha çok düşünüyoruz.

Üzgün olduğumuzda geçmişi daha çok hatırlıyoruz. O yüzden eskiyi hatırlatan hüzünlü şarkıları dinleyip rahatlıyoruz. Eski kötü hatıraları canlandırsa da geçmişle kurulan bağ o an insana kendini daha iyi hissettirebiliyor.

Müzik bize güvenli bir alan sunuyor.

Yaşadıklarımızla yüzleşmek her zaman kolay değil. Böyle zorlu anlarda müzik insan için güvenli alan oluyor. O süre boyunca zihinsel bir kaçış alanı sağlıyor ve kısa süreliğine de olsa dünyadan uzaklaşmaya yardımcı oluyor. Üzgünken bu kaçış insanı rahatlatıyor yani.

Hüzünlü müzikler aslında sadece mutsuz hissettirmiyor.

Hüzünlü müzikler aslında bize sadece mutsuzluk hissi vermiyor. Bunun yanında huzur, özlem hatta umut gibi duygular da yaşatıyorlar. Bu yüzden mutsuzken bu tarz müzikleri dinleyebiliyoruz. Üzgün bir şarkı olsa da bize hissettirdiği duygular çok daha fazla.

Mutsuz eden şarkılar yaşadıklarımızı anlamlandırmaya da yardımcı oluyor.

Kötü bir olay yaşadığımızda bunun nedenini anlamaya çalışıyoruz. Nedenini anlarken bize bu hüzünlü şarkılar eşlik edebiliyor. Bu tarz duygusal şarkılar düşünmemizi kolaylaştırıyor ve sorgulamamızda bize yardımcı oluyor.

Mutsuzken enerjik şarkılar bize iyi gelmiyor.

Mutsuzken enerjik ve mutlu şarkılar dinleyerek modunu yükseltmek isteyebilirsin ama bu tarz şarkılar o anlık duruma uygun olmuyor. Hatta moralimiz bozukken bu tarz enerjik şarkılar rahatsız edici bile olabiliyor. Bu yüzden de modumuza uygun şekilde daha üzgün şarkıları dinlemek istiyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın