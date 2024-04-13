Uyku Alışkanlıklarına Göre Seni Anlatan Şarkı Hangisi?
Uyku Alışkanlıklarına Göre Seni Anlatan Şarkı Hangisi?
Uyku alışkanlıklarına göre seni hangi şarkı daha iyi yansıtıyor?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle uyku alışkanlıklarını öğrenelim! Ne kadar sürede uykuya dalıyorsun?
2. Uyumadan önce son baktığın şey ne?
3. Peki ya saat kaç gibi yatağa giriyorsun?
4. Senin için uyuduğun yer önemli mi?
5. Sabahları uyandığında genellikle nasıl hissediyorsun?
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6. Biraz da rüyalarını soralım! Nasıl rüyalar görüyorsun?
7. Uykuya dalmadan önce sana bir güç verilse hangisini seçerdin?
8. Son olarak, gece rüyanda bir yemek siparişi versen bu ne olurdu?
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