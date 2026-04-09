article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Utku Ünsal Kimdir? Utku Ünsal Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.04.2026 - 10:47

Müzik dünyasında şok etkisi yaratan 'Yeni Dalga' operasyonunda ünlü ses mühendisi Utku Ünsal gözaltına alındı. Tarkan’dan Norm Ender’e kadar pek çok dev ismin hit şarkılarına imza atan Utku Ünsal kimdir, kaç yaşında ve yasaklı madde operasyonuyla bağlantısı ne? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Utku Ünsal Kimdir?

Utku Ünsal, Türk müzik sektörünün en yetkin ses mühendisleri (tonmaister), mix-mastering uzmanları ve bestecileri arasında yer almaktadır. 

Bir şarkının stüdyo kaydından sonraki en kritik aşaması olan, seslerin dengelenmesi ve dünya standartlarında duyulmasını sağlayan 'mix ve mastering' süreçlerinde Türkiye’nin en çok tercih edilen isimlerinden biridir. Sadece teknik bir teknisyen değil, aynı zamanda müziğin ruhuna dokunan bir vizyoner olarak tanınır.

Utku Ünsal Kaç Yaşında ve Nereli?

Utku Ünsal, özel hayatını ve kişisel bilgilerini profesyonel kariyerinin arkasında tutmayı tercih eden bir isimdir.

  • Yaş: Doğum tarihi ve yaşı hakkında resmi kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamaktadır; ancak kariyer yolculuğu dikkate alındığında 30'lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

  • Nereli: Doğum yeri ve memleketiyle ilgili bilgiler kamuoyuna açıklanmamıştır.

Utku Ünsal'ın Kariyeri ve Birlikte Çalıştığı İsimler

Utku Ünsal, sektörde 'hit fabrikası' olarak bilinen birçok projenin gizli kahramanıdır. Kariyerindeki en parlak noktalar şunlardır:

  • Tarkan ile İş Birliği: Megastar Tarkan’ın 2024 yılında çıkan ve büyük ses getiren 'Kuantum 51' albümündeki birçok şarkının mix ve mastering işlemlerini gerçekleştirmiştir. Tarkan ile uzun yıllara dayanan bir çalışma disiplini bulunmaktadır.

  • Norm Ender & Mekanın Sahibi: 2019 yılında Türkiye'de rap müziğin zirvesine oturan ve dijital platformlarda rekorlar kıran 'Mekanın Sahibi' parçasının ses mühendisliğini üstlenmiştir. Ayrıca Norm Ender'in son dönemdeki Ebru Gündeş iş birliği olan 'Bir Çift Göz' şarkısında da imzası vardır.

  • Geniş Portföy: Sadece pop ve rap değil, farklı türlerdeki sanatçılarla da çalışmıştır. Hande Ünsal, Emre Fel, Semicenk ve Blok3 gibi isimlerin hit projelerinde teknik dokunuşları bulunmaktadır.

  • Stüdyo Uzmanlığı: Türkiye’nin en donanımlı stüdyolarında (Ozan Çolakoğlu'nun stüdyoları dahil) önemli kayıt ve düzenleme süreçlerini yönetmiştir.

Utku Ünsal Neden Gözaltına Alındı?

Utku Ünsal, 9 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde düzenlenen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran 'Yeni Dalga'operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştır. Edinilen bilgilere göre operasyon, yasaklı madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Ünsal'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı bildirilmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın