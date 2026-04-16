Üşüyorsanız Sebebi Var: Havalimanları Neden Hep Soğuk?

Havalimanı mimarı Tony Abad'ın açıkladığına göre, terminal binaları günde binlerce yolcuya ev sahipliği yapıyor ve her insan vücudu dakikada yaklaşık 100 watt ısı yayıyor. Bu durum, kalabalık terminallerde doğal bir ısı artışı yaratıyor. Üstelik havalimanlarının karakteristik geniş cam yüzeyleri güneş ışığından gelen ısıyı içeriye geçirerek sera etkisi oluşturuyor.

Bu iki faktör birleştiğinde terminal içindeki sıcaklık hızla yükselebiliyor. ASHRAE (Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği) standartlarına göre ticari binalar 20-22°C arasında tutulmalı, ancak havalimanları bu ısı kazanımını dengelemek için klima sistemlerini daha agresif çalıştırmak zorunda kalıyor.