Üşüyorsanız Sebebi Var: Havalimanları Neden Hep Soğuk?

Üşüyorsanız Sebebi Var: Havalimanları Neden Hep Soğuk?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 15:35

Havalimanı terminallerinde battaniyeniz olmadığı için üşüdüğünüz zamanları hatırlıyor musunuz? Bu durumun rastlantı olmadığını, aksine dikkatli bir mühendislik hesabının sonucu olduğunu öğrenince şaşıracaksınız. Havalimanlarının soğuk tutulmasının arkasında hem yolcu sağlığı hem de operasyonel verimlilik açısından kritik nedenler bulunuyor.

Kalabalık ve Cam Yüzeyler: Isı Kazanımının İki Ana Kaynağı

Kalabalık ve Cam Yüzeyler: Isı Kazanımının İki Ana Kaynağı

Havalimanı mimarı Tony Abad'ın açıkladığına göre, terminal binaları günde binlerce yolcuya ev sahipliği yapıyor ve her insan vücudu dakikada yaklaşık 100 watt ısı yayıyor. Bu durum, kalabalık terminallerde doğal bir ısı artışı yaratıyor. Üstelik havalimanlarının karakteristik geniş cam yüzeyleri güneş ışığından gelen ısıyı içeriye geçirerek sera etkisi oluşturuyor.

Bu iki faktör birleştiğinde terminal içindeki sıcaklık hızla yükselebiliyor. ASHRAE (Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği) standartlarına göre ticari binalar 20-22°C arasında tutulmalı, ancak havalimanları bu ısı kazanımını dengelemek için klima sistemlerini daha agresif çalıştırmak zorunda kalıyor.

Sağlık ve Güvenlik: Soğuk Havanın Gizli Faydaları

Sağlık ve Güvenlik: Soğuk Havanın Gizli Faydaları

Düşük sıcaklık sadece konfor meselesi değil, aynı zamanda önemli bir sağlık stratejisi. Soğuk hava nem seviyesini kontrol ederek bakteri ve virüslerin yayılma hızını önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle farklı ülkelerden binlerce yolcunun bir araya geldiği havalimanlarında bu durum kritik önem taşıyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) yönergelerine göre, terminal binalarında hava kalitesi ve sıcaklık kontrolü, yolcu sağlığı açısından zorunlu. Araştırmalar soğuk ortamların viral hastalıkların yayılma oranını yüzde 40'a kadar azaltabildiğini gösteriyor.

Ekipman Koruma: Görünmeyen Teknik Gereklilik

Ekipman Koruma: Görünmeyen Teknik Gereklilik

Havalimanı soğukluğunun bir diğer kritik nedeni ise teknolojik ekipmanların korunması. Bagaj tarama makineleri, güvenlik sistemleri ve navigasyon cihazları optimal performans için düşük sıcaklık gerektiriyor. Elektronik sistemlerin aşırı ısınması hem maliyet hem de güvenlik açısından ciddi riskler yaratıyor.

Özellikle bagaj işleme sistemlerinde kullanılan röntgen cihazları ve metal dedektörler sürekli çalışma durumunda olduğu için fazla ısı üretiyor. Bu nedenle terminal sıcaklığının düşük tutulması, ekipman ömrünü uzatıyor ve arıza riskini minimize ediyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
