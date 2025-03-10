Üşütmüşüm Herhalde Diyerek Yatağa Gömüldüğünüz Anlarda Dinlemeniz Gereken 12 Şifa Niyetine Şarkı

Battaniyenin altına gömülüp, sıcak çayınızı yudumlarken sizi hem ruhen hem de bedenen iyileştirecek şifa gibi şarkılar burada! İşte gribe, kırgınlığa, kış depresyonuna birebir gelen, adeta müzikal antibiyotik etkisi yapan 12 harika parça! 🎶