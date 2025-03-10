Üşütmüşüm Herhalde Diyerek Yatağa Gömüldüğünüz Anlarda Dinlemeniz Gereken 12 Şifa Niyetine Şarkı
Üşütmüşüm Herhalde Diyerek Yatağa Gömüldüğünüz Anlarda Dinlemeniz Gereken 12 Şifa Niyetine Şarkı
Battaniyenin altına gömülüp, sıcak çayınızı yudumlarken sizi hem ruhen hem de bedenen iyileştirecek şifa gibi şarkılar burada! İşte gribe, kırgınlığa, kış depresyonuna birebir gelen, adeta müzikal antibiyotik etkisi yapan 12 harika parça! 🎶
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1. Yansımalar - Rüzgarda Başaklar
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2. Aytekin Ataş - O Yar Gelir
3. Hasan Özsüt - Kalbi Atıyor
4. Seyyan Hanım - Hasret
5. Ezginin Günlüğü - Aykız
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6. Sedat Anar - Kendimden Uzakta Bir Yerde
7. Yansımalar - Sonbahar
8. Mohsen - Namjoo - Nobahari
9. Airstream - Electra
10. Evgeny Grinko - Winter Sunshine
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11. Farid Farjad - Taghatam Deh
12. Anna Kúsmierska - Lorem Ipsum
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