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Üşütmüşüm Herhalde Diyerek Yatağa Gömüldüğünüz Anlarda Dinlemeniz Gereken 12 Şifa Niyetine Şarkı

etiket Üşütmüşüm Herhalde Diyerek Yatağa Gömüldüğünüz Anlarda Dinlemeniz Gereken 12 Şifa Niyetine Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 23:05

Battaniyenin altına gömülüp, sıcak çayınızı yudumlarken sizi hem ruhen hem de bedenen iyileştirecek şifa gibi şarkılar burada! İşte gribe, kırgınlığa, kış depresyonuna birebir gelen, adeta müzikal antibiyotik etkisi yapan 12 harika parça! 🎶

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1. Yansımalar - Rüzgarda Başaklar

2. Aytekin Ataş - O Yar Gelir

3. Hasan Özsüt - Kalbi Atıyor

4. Seyyan Hanım - Hasret

5. Ezginin Günlüğü - Aykız

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6. Sedat Anar - Kendimden Uzakta Bir Yerde

7. Yansımalar - Sonbahar

8. Mohsen - Namjoo - Nobahari

9. Airstream - Electra

10. Evgeny Grinko - Winter Sunshine

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11. Farid Farjad - Taghatam Deh

12. Anna Kúsmierska - Lorem Ipsum

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sabrina
sabrina
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